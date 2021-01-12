為何恒生科技是投資中國的好選擇？

上證指數、深圳綜合指數、恒生國企指數、MSCI 中國指數，中國 A 股基金、中國股票基金、大中華基金。投資於中國的基金已經包山包海，為何恒生證券交易所還要於去年 7 月推出新的恒生科技指數？恒生科技指數又為何是參與中國未來成長的最好選擇？

1. 中國成長趨勢：人均可支配所得 + 線上銷售比重

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/1/8。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

改革開放後，中國經濟長年處於高速增長的模式中。隨著經濟規模持續增長，雖然各產業都會受惠，但好處卻更集中於少數產業。而要得出哪些產業最能受益，便要掌握一個關鍵趨勢－快速升高的人均可支配所得。如同其他已開發國家，隨著人均可支配所得增加，消費金額將從一開始集中於食物，從單純能吃飽到吃的更精緻，並擴散至家電、汽車、醫療保健、娛樂等其他領域的支出。從 2015 年以來，中國人均可支配所得從 2 萬人民幣增加至 3.1 萬人民幣，整體零售銷售金額也由 26 兆人民幣成長至 39 兆人民幣，而最大贏家便是整體消費比重持續升高的線上銷售。

2. 贏家更集中，成長果實被少數科技巨頭收割

截至 2020 年 11 月，中國近 12 個月零售銷售為 39 兆人民幣，其中線上零售銷售金額為 11.7 兆人民幣。此類線上零售銷售，除了常見的傳統網路購物外，還包含新興的餐飲外送、團購、買菜、線上醫療（平安好醫生）、線上教育（預估線上教育用戶規模 3.09 億人）、線上娛樂（預估 2020 年線上文化娛樂市場規模超過 5,000 億元人民幣）等。而這些新興的線上消費領域，最大特色便是只有少數贏家，大部分市場都被阿里巴巴、騰訊、拚多多與京東等公司把持。從下圖可清楚看出，科技三巨頭營收年增率大部分時間都超過整體線上零售銷售年增率（由於拚多多上市時間較晚，因此未納入比較）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，三巨頭為阿里巴巴、騰訊與京東，資料日期: 2021/1/8。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 香港恒生科技更能享受中國成長果實

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/1/8。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

中國商務部發佈的 2020 年中國銷售市場發展報告標題為「新消費成為引領國內大循環重要動力」，內容強調聚焦新消費模式的新電商企業將引領國內大循環，促進形成國內國際雙循環。搭配中國 2035 年 GDP 翻倍目標，所得成長、消費升級與線上消費仍是未來中國成長所在，中國科技巨頭也可望分走最多的成長果實。想要透過買進此類公司分享中國成長果實，便要選擇有最多這類公司的香港交易所，而瞄準於香港交易所上市中國科技公司的恒生科技指數自然是最佳選擇。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

分散風險，佈局中國科技龍頭

從 2020 年疫情就可看出，中國無論是在管理或是運作上，都與全球其他國家有著巨大差異（快速封鎖、消滅疫情，並回到正常生活）。投資人可透過中國基金，分散其他國家股市的風險，而最能享受經濟成長果實的科技龍頭企業，更是絕佳選擇。

鉅亨精選基金

>> 新光恒生科技指數基金 - 新台幣

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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