【富蘭克林】精準掌握美股趨勢 富蘭克林指標基金大獎六金入袋

去年全球市場面臨空前挑戰，新冠疫情嚴酷考驗投資實力與信心，值此期間，富蘭克林以靈活的資產配置建議、精準的操盤佈局，在 2021 年率先公佈的「指標年度台灣基金大獎」中，贏得六獎肯定，其中包括「美國股票」、「產業股票資訊科技類」兩大極具指標性的團隊大獎。此外去年疫情之下避險心理大增及全球寬鬆政策延續，歷史悠久的富蘭克林黃金基金（本基金之配息來源可能為本金）也展現老馬識途的優勢，在個別獎項「產業股票 - 貴金屬類」中嶄露頭角，六大獎項入袋，印證富蘭克林美股操盤暨股票專家的雙重實力，精準為投資人掌握疫情下的獲利大趨勢。

富蘭克林投資專家 為投資人掌握趨勢財

富蘭克林今年囊括六項指標基金獎座，不只四度蟬連「年度品牌」、「投資人教育」及「美國股票」等大獎，在 2020 年全球深受疫情衝擊之下，富蘭克林美國股票團隊超前部署且斬獲連連，掌握到疫情背後的蓬勃商機，包括持續走揚的美股，以及表現極為亮眼的科技產業，富蘭克林即獲得指標基金獎雙重肯定。

不只股票資產操盤能力有獎項實證，富蘭克林在高收益債券部位的佈局成果亦獲評審團青睞，去年即率先準確預測歐美等主要國家隨著經濟觸底回升、高收益債券資產有望持續受惠的契機，富蘭克林華美全球高收益債券基金 *（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）在國內外固定收益團隊通力合作下，掄得「全球高收益固定收益本地貨幣類」大獎。

富蘭克林基金獎奪金 22 年 存基金穩健致富

截至本屆，指標年度台灣基金大獎已是連續四年頒予富蘭克林「投資人教育」與「年度品牌」兩項實力大獎，呼應經理團隊整體實力與投入推展基金理財教育的堅持。

富蘭克林坦伯頓基金集團深耕美國逾 70 年、富蘭克林投顧在台灣踏實經營也邁入 30 年，自 2000 年比照國外公正單位評比績優基金制度設立基金獎項以來，立下連年得獎 22 年的里程碑，總得獎數更累積到 231 座（註 2），獎項多元，從基金到經理團隊、品牌服務，見證富蘭克林全方位資產管理專家的實力。

富蘭克林長年以來，從產品、服務雙管齊下，建構台灣投資人最佳理財環境。在產品面，領先同業引進全新投資趨勢的新基金，例如國內第一檔境外伊斯蘭債券型基金 -「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金（本基金之配息來源可能為本金）」，以及多元化獲利來源，例如「富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）」等，以總代理共計 55 檔基金，豐富投資人的理財視野，竭力擴大獲利可能。

服務面更是富蘭克林的強項，積極透過客戶說明會，把握每次面對面的機會，積極傳達正確投資態度及基金理財觀念，同時因應理財習慣的改變，富蘭克林也領先提供「國民 e 帳戶」的數位理財平台，同時開發「國民理財機器人」，e 指搞定投資大事，協助不善或無暇投資的人也能享有專門的理財管家服務，輕鬆以基金理財成就財富大計。

註 1：資料來源：指標雜誌，截至 2021/01/11，獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證；在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」，至多有兩名與同級最佳獎得主差距不到 5% 的供應商將獲頒「傑出表現獎」。

註 2：自 2000 年起至 2021/01/11 止, 富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金 22 年來共獲 231 座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨 Smart 智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。