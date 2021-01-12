高力三大業務需求看增 Q1業績力拚挑戰去年同期

高力 (8996-TW) 推出的浸泡式散熱產品通過認證，去年依訂單出貨 40 套，今年首季板式熱交換器及美國美國燃料電池大廠 Bloom Energy 零組件訂單明朗下，單季營收將向上挑戰 去年同期 5.48 億元之上。

高力去年 12 月營收以 2.58 億元創新高，第四季單季營收也是 4 年來新高，高力主管指出，12 月衝高，主要在工業用板式熱交換器出貨量大增。

高力表示，今年在工業用板式熱交換器、美國燃料大廠 Bloom Energy 零組件需求上揚下，全年營收成長力道看好，有利營收再進一步超越去年。

高力主管指出，在後疫情時代，由於製造業進一步的擴充產能，明顯有助工業用板式熱交換器需求成長，同時，美國燃料大廠 Bloom Energy 去年的訂單增加，估今年在拜登政府重視使用清潔能源的政策下，有助 Bloom Energy 的業績成長，並擴大對高力下單。

至於高力推出的浸泡式散熱產品，去年已依訂單合約交貨 40 套，其中一套已安裝產品，並度過「雙 11」的電商大量資訊湧入考驗，目前 40 套已交貨產品已由客戶端的系統整合廠然客戶安裝之中。

就 2021 年首季營運，1 月及 3 月的訂單量極高，高力今年首季將突破去年同期 5.48 億元營收水準。