聯發科去年營收衝高+新晶片將亮相 股價衝上868元再寫新高

聯發科去年全年營收達 3221.46 億元，創歷史新高，今 (12) 日股價也開高，一度上漲 1.9%，衝上 868 元，連三天改寫新猷，市值也攀上 1.38 兆元，穩坐台股第三大權值股，聯發科也預計在 1 月 20 日發表 5G 新晶片天璣系列，搶食市場。

聯發科此次新品發表會主題為「芯生．感觀」，市場預期，聯發科將推出採用台積電 (2330-TW)6 奈米製程的新款旗艦級晶片，命名為天璣 1200，第一季就會進入量產，並在第二季逐步放量。

市場看好，高通 (QCOM-US) 新晶片驍龍 888 系列，儘管採用三星 5 奈米製程，功耗卻遠高於上一代驍龍 865 系列，也影響小米 11 系列銷售，聯發科則藉由與台積電的合作，推出 6 奈米製程的新款旗艦級晶片，也可望獲得更多機會。

聯發科去年 12 月營收 324.29 億元，月減 3.31%，年增 46.81%，寫同期新高，第四季營收 964.05 億元，季減 0.9%，年增 48.98%，累計 2020 年營收 3221.46 億元，年增 30.84%；受惠全產品線同步成長，年營收首度衝破百億美元，一舉創下歷史新高。