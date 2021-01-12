〈財委會質詢〉打擊短線炒房 財部擬下會期修房地合一稅拉高短期交易稅率

為遏止炒房亂象，財政部擬出手修正房地合一稅，部長蘇建榮今 (12) 日答詢時表示，將檢討房地合一稅，透過提高短期交易稅率，平抑不動產短線炒作，最快下會期提出修法。

立法院財委會今天召開臨時會審查台灣金、土地銀行與輸出入銀行 110 年度營業預算，財長蘇建榮列席答詢，針對立委提及的房價等議題做上述回應。

國民黨立委曾銘宗質詢時問，根據內政部資料，房價從 107 年到去年第 3 季已經連續 9 個季度上漲，其中以台南漲幅高居全國之冠，問財政部對於房市有何看法與因應措施？

蘇建榮說，各地房價走勢原因不盡相同，以台南來說，房價上揚主因是台積電赴台南設廠，使得當地房市出現剛性需求，帶動房價走揚。

蘇建榮同時引述金融研訓院昨 (11) 日發布的金融風險指數報告；他指出，受政府的不動產審慎措施影響市場預期心理，住宅價格租金比連續三個月下滑，是去年 3 月疫情高峰以來新低點，且整體房價漲勢也有放緩趨勢。

蘇建榮強調，為抑制投資客以公司名義炒房，今年起已恢復未上市櫃股票交易納入最低稅負，未來將檢討房地合一短期交易稅率，防堵短線炒作。