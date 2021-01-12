〈房產〉中華開發大樓由新光人壽拿下每坪1229萬元 顏炳立：符市場水準

台北市東區地標中華開發大樓在今 (12) 日完成標售，由新光人壽以 92.88 億元標下，中華開發大樓土地面積約 755.65 坪，換算土地而言單價每坪約為 1229 萬元，創史上第一件坪價突破千萬門檻的不動產標售案，中華開發大樓目前全棟商辦大樓面積約 7978.86 坪。

戴德梁行董事總經理顏炳立指出，此得標金額符合市場交易水準，且本案兼具自用適宜、收租穩定、重建利多等三大特性，得標人針對本案未來的規劃方向，可以輕鬆且精準的作出判斷，選擇最適合的組合方案。

由外資商仲戴德梁行推廣的中台北市南京東路五段中華開發大樓標案，在推廣期間由各類型投資人包含國內金控公司、金融保險業者、大型開發商、及外資公司等企業集團都積極投入時間、專業人員全力評估。

戴德梁行指出，主要實因中華開發大樓本身具備顯著指標性且為台北市東區精華地段的地標建築，土地面積約 755.65 坪，全棟商辦大樓面積約 7,978.86 坪，為近期台北市難得釋出之所有權土地、房地產權單一、完整質優標的。

中華開發大樓標案屋齡 35 年，擁有都更或危老重建題材，毋需整合其他地主即可開發；土地使用分區為第三種商業區（特），平均容積率約 495%。

戴德梁行指出，中華開發大樓標案投標文件採付費申購，實際領標人約有 10 餘組，實際投標有 2 組，經過開標、審標、決標等必要作業，得標人為新光人壽，得標金額為新台幣 92 億 8,880 萬元，僅針對土地而言單價每坪約為 1229 萬元，地上層每坪均價約為 142 萬元 (車位每個 300 萬元)。