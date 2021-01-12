台股創高又翻黑撐住15500點 三大法人賣超66.17億元

台股今 (12) 日大洗三溫暖，早盤衝上 15642 點，改寫歷史新高後，盤中又傳出國內醫院發生新冠肺炎感染事件，引發市場疑慮，指數一度下挫逾百點，儘管權王台積電強力撐盤，終場指數仍不敵賣壓，下跌 56 點，收 15500 點，三大法人合計賣超 66.17 億元。

在多空兩股勢力拉鋸下，加權指數終場跌幅收斂，成交值也衝出近 3700 億元，觀察籌碼面，外資昨天小賣台股近 16 億元後，今天持續賣超 64.42 億元；投信則買超 34.86 億元；自營商與外資同調，共賣超 36.72 億元，三大法人合計賣超 66.17 億元。

台積電 ADR 持續創高，帶動台股現貨走強，今日一度衝上 597 元，市值達 15.48 兆元，再度寫下歷史新高，終場仍有 1% 以上的漲勢，收 591 元；IC 設計指標股聯發科早盤攻上 868 元新天價後，終場轉跌 0.6%，收 846 元。

國內傳出北部某醫院有醫師確診，引發市場疑慮，隨著賣壓湧現，權值股普遍翻黑，鴻海、聯電重挫逾 3%；大立光挫近 2% 摜破 3000 元大關；面板雙虎連袂遭調節；記憶體族群賣壓沉重，華邦電、南亞科大跌 3-4%，但群聯仍逆勢上漲逾 1%；鴻海旗下鴻準受惠輕量電動車題材，連續第二天拉出漲停。

隨著疫情恐慌升溫，口罩股漲勢再起，恆大、康那香、美德醫療 - DR 均亮燈漲停，清潔用品大廠毛寶、檢測股亞諾法、原料藥廠永日同步攻上漲停價，疫苗股高端疫苗、國光生也分別大漲逾 7%、3%。

值得注意的是，上銀集團總裁卓永財表示，目前訂單能見度看到 5 月，上半年元件是否再漲價，將觀察貨運價格等因素，帶動股價逆勢走高，終場漲逾 3%，收 446.5 元；氣動元件龍頭廠亞德客 - KY 躍上千金股後，獲外資看好調高目標價，激勵股價走強，終場漲近 7%，收 1095 元。