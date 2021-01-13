〈台股盤前〉疫情升溫 多空交戰加劇高檔震盪走勢不變

國際疫情升溫，台灣昨新增兩例本土個案，為北部醫院醫生、護理師染疫，消息一出也讓台股市場信心受挫，昨 (12) 日高低震盪逾 220 點，終場在買盤逢低承接下，守住 15500 點關卡，但隨著指數位居高檔，部分量大漲多個股震盪幅度加大，加上疫情消息影響，台股短線仍難逃修正。

美股四大指數昨 (12) 日震盪後以小漲作收，道瓊指數上漲 60 點或 0.19%，收 31068.69 點；那斯達克指數上漲 36 點或 0.28%，收 13072.43 點；標普 500 指數上漲 1.58 點或 0.04%，收 3801.19 點；費城半導體指數上漲 18.1 點或 0.61%，收 2988.02 點。

盤面焦點方面，英特爾因近年晶片製程技術卡關，日前就傳出評估將把部分旗艦 CPU 晶片委外生產，根據路透報導指出，英特爾研擬使用台積電新的 7 奈米製程，生產個人電腦 (PC) 用的第二代離散式繪圖晶。

北市東區地標中華開發大樓昨完成標售，由新光人壽以 92.88 億元標下，中華開發大樓土地面積約 755.65 坪，換算土地單價約為每坪 1229 萬元，創下史上第一件坪價突破千萬門檻的不動產標售案，開發金野菇處分利益將達 80 億元，可望貢獻每股純益 0.53 元。

另一方面，英特爾宣布旗下子公司 Mobileye 將自行研發新款光達系統單晶片 (LiDAR SoC)，預計 2025 年讓自駕車價格降低，市場認為，若 Mobileye 未來採自行設計、委外代工模式進行生產，台砷化鎵晶圓代工大廠穩懋可望迎大單，因其代工光達元件已廣泛應用在智慧型手機中。

近期台股、匯市、房市持續熱絡，財金雙首長擔憂資產破沫化，金管會主委黃天牧昨表示，擔心台股出現擦鞋童理論，呼籲年輕人剛入股市，須先加強自我金融知識和教育，同時示警要留意注意投資標的基本面等五風險，但台股仍有基本面支撐動能，央行昨也在臉書粉絲團再度貼文指出，匯率穩定對大家都好。