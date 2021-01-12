【日盛投顧】獲利了結+感染事件利空衝擊 指數守住15,500

◆盤勢分析

1. 週一美股四大指數漲跌互見，週二台股以下跌 7.77 點的 15549.53 點開出後震盪走高，早盤最高來到 15642.03 點，隨後在航運、玻陶、鋼鐵、油電燃氣等類股獲利了結賣壓出籠，加上傳出某醫院有新冠肺炎院內感染事件之下，指數震盪走低翻黑，盤中最低來到下跌 136.07 點的 15421.23 點，尾盤在權值股拉抬下，終場加權指數以下跌 56.60 點的 15,500.70 點作收，跌幅 0.36%，成交量 3,726.91 億元，而盤中以 15642.03 點再創台股歷史新高。三大法人合計賣超 66.18 億元：外資賣超 64.31 億元、投信買超 34.86 億元、自營商賣超 36.73 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，若持續量價背離，將不利指數創高。

(2)、均線：從去年 12/24 突破 5 日線後，沿 5 日線上漲至今，未出現帶量長黑摜破 5 日線前，短多續強。

(3)、技術指標：日 KD 在去年 12/25 出現黃金交叉至今，週二 K 值下滑而 D 持續走高，未出現死亡交叉且 K 值跌破 80 以前，偏多操作為宜。

3. 櫃買指數: 開高震盪走低，收在 186.18 點，跌 1.43%，回測 10 日線支撐，若跌破 10 日線短線恐將整理。

4. 觀盤重點：本波指數沿 5 日線上漲，在元月效應、外資回補、重量級個股法說將登場、加上看好今年經濟回升下，指數續創新高，若利空衝擊下出現帶量長黑摜破 5 日線，短線恐將整理。

結構生技防疫、IC 設計、成衣股等走強

1. 生技防疫：在今日出現兩例本土案例，且發生群聚感染之下，由 4102 永日、4133 亞諾法、9919 康那香、6598ABC-KY、1325 恆大、9103 美德醫療 - DR、4171 瑞基，包括 6645 金萬林、6547 高端疫苗、6504 南六、6492 生華科等均有 5.2% 以上的漲幅。

2.IC 設計: 在 6415 矽力 - KY 去年營收表現亮麗並刷新歷史新高下，股價表現強勁，盤中一度創下 2790 元的新天價，將蓄勢挑戰 3008 大立光的股王寶座，也吸引買盤持續進駐 IC 設計類股，週二由 2401 凌陽、3228 金麗科漲停領軍，包括 6415 矽力 - KY、6291 沛亨、3529 力旺、4966 譜瑞 - KY 等均有 2.8% 以上的漲幅。

3. 成衣: 在客戶春夏款庫存水位偏低，客戶回補庫存需求強勁，1H21 產能可望滿載下，包括 1467 南緯上漲 6.9%、而 1476 儒鴻、1477 聚陽等均有 2.1% 以上的漲幅。

4. 操作建議：週二台股盤中續創歷史新高，受利空衝擊指數未跌破 5 日線，技術面未轉弱前，指數仍有高點可期。台股短線可留意: 生技防疫、IC 設計、成衣股、晶圓代工、封測股等。