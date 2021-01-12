【永豐期貨】新冠本土案例衝擊 台股上沖下洗守15500點

期貨走勢

台指期週二下跌 42 點至 15489 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 11.7 點，電子期逆價差縮至 - 1.25 點，金融期逆價差縮至 - 1.47 點。現貨部分，三大法人賣超 66.3 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1019 口至 - 6051 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 357 口至 - 19201 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1308 口至 - 17315 口。

週一美國眾議院啟動二度彈劾川普的程序，民主黨員提出一項彈劾條文，指控川普煽動叛亂，預計本週對彈劾案進行表決。美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.29%，標普 500 下跌 0.66%，那斯達克下跌 1.25%，費半指數上漲 1.14%。台股今天呈現上沖下洗，國內傳出北部某醫院院內感染的消息，而賣壓出籠，盤中最多一度跌近 140 點，隨後逢低買盤承接，中場加權指數小跌 0.36%，收 15500.7 點，成交量放大。權值股來看，台積電獨木難撐，終場逆勢上漲逾 1%，收 591 元，國巨獲利了結賣壓出籠，下跌 2.87%，收 575 元，航運股也受衝擊，陽明跌停，長榮也逼近跌停，僅防疫類股表現最好。目前台股位於歷史高檔區，漲多的個股來回震盪幅度恐加大，而短期市場最大變數為本土案例的發展，後續有待投資人追蹤觀察。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15400 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.45 降至 1.36。VIX 指數上漲 0.13 至 23.89。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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