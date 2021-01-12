「去美元化」重大突破 俄羅斯黃金儲備史上首度超越美元

多年來在減少美國資產風險敞口所付出的努力，使俄羅斯國際儲備資產內的黃金比重，史上首度超越美元資產。

週一 (11 日) 報告指出，截至去年 6 月，黃金佔央行儲備比重達到 23%，美元資產則自 2018 年的 40% 以上，跌至 22%，顯示俄羅斯長期推動的「去美元化」策略已取得重大突破。

俄羅斯黃金資產儲備歷史上首度超越美元 (圖：彭博)

俄羅斯國際資產儲備規模約 5830 億美元，目前，黃金為俄羅斯央行的第二大儲備資產，僅次於佔總資產三分之一的歐元，人民幣的資產比重報 12％。

根據報告，2019 年 6 月至 2020 年 6 月這段期間，金價漲幅達到 26％，為導致黃金儲備上升關鍵因素，在此期間，央行還購買了價值 43 億美元的貴金屬。

俄羅斯的國際資產儲備近年持續成長 (圖：彭博)

為了擺脫美元主導的國際貿易，並降低美國制裁帶來的經濟衝擊，俄羅斯不斷拋售美元並增加黃金儲量，過去 5 年來，該國已花費超過 400 億美元打造黃金倉庫，使其成為全球最大的黃金買家。

俄羅斯央行表示，去年上半年停止購買黃金，是為了鼓勵國內採礦商和銀行出口更多黃金，藉此賺取外匯收入。去年與沙烏地阿拉伯爆發石油價格戰，使以能源出口為支柱的俄羅斯經濟面臨龐大壓力。

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