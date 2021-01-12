國會暴動後川普首度露面：「彈劾 (我) 對美國來說很危險」

美國眾議院啟動彈劾川普的程序，週一 (11 日) 眾院提出了一項彈劾條文，並計畫本週三對此進行投票。川普週二公開回應，彈劾 (我) 對美國來說很危險。

上週三 (6 日) 川普推文喊話永不放棄、永不認輸後，川普支持者失控闖入國會大廈爆發流血衝突，其中有一名員警死亡、另有四人死亡。

眾院民主黨週一提出一項彈劾條文，指控川普煽動叛亂，破壞政權和平交接。針對民主黨的指控，川普回應：「大家們認為我說的話完全適當的。」「我不想要暴力。」

川普還警告：「以國會暴動事件來彈劾 (我) 對美國來說很危險。」

這是繼上周國會暴動後，川普 (週二) 首度對媒體發表談話。當選總統拜登將於 1 月 20 日宣誓就職，川普只剩七天的任期。外媒提問他是否會提前下台？川普對此沒有回應。

社群媒體臉書 (FB-US)、推特 (TWTR-US) 停用川普帳號後，川粉愛用社群平台 Parler 因暴力言論嚴重遭 Google、蘋果下架，亞馬遜則關閉該平台伺服器，川普回應，大型科技公司犯下一個可怕的錯誤。

截稿前，臉書周一午盤下跌 1.55%，暫報每股 252.90 美元，推特下跌 1.31%，暫報每股 47.53 美元。

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