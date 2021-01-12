科定去年Q4旺季效應維持獲利 今年拚營收再成長

裝潢建材廠科定 (6655-TW) 去年第四季營運力道回升，營收在旺季加持下，以 6.6 億元創新高，單季獲利可望優於第三季，今年科定以開發新市場、新業務為導向，力拚營收追上並超越 2019 年的 25 億元。

科定 2020 年 12 月營收 2.27 億元創 18 個月來新高水準，月增 0.61%，年減 20.73%，第四季營收 6.6 億元，為全年新高，2020 年全年營收 20.88 億元，雖然年減 18.92%，但預估全年仍將維持獲利。

科定在有效控管成本費用及有利出貨產品組合帶動下，去年第二季起轉虧爲盈，前三季稅後純益 1.72 億元，每股純益為 2.35 元，超越 2019 年全年，第四季估將持續有獲利進帳，法人估 2020 年全年每股純益將高於 3.5 元。

科定己運用核心技術完成開發包括 3D 塗裝板、寬幅木地板的開發及上市銷售案，並完成在中國大陸的電商銷售體系開發，2021 年內部以開發新市場、新業務為導向，力拚營收追上 2019 年的 25 億元以上。

科定鎖定的新市場包括越南、印度、印尼等東協國家，科定主管指出，歐洲市場是今年目標，目前只待疫情緩和後，將聚集火力攻堅。