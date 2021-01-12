國安基金只花7.5億元護盤 賺2.58億元收場

國安基金去 (2020) 年因應新冠肺炎疫情進場護盤，累計 207 天護盤期間總共斥資 7.5 億元買股，持股部位包括台積電 (2330-TW) 等權值、金融股，處分後淨收益 2.58 億元。

國安基金委員會今 (12) 日舉行例行委員會，會中通過去 (2020) 年第 4 季財報，統計去年 3 月 20 日到 10 月 12 日護盤期間，國安基金共花費 7.5 億元投資台股，護盤金額創歷史新低，最後賺 2.58 億元退場。

去年初新冠肺炎疫情引爆全球股災，拖累台股跌跌不休，指數一度失守 10 年線，為穩定市場信心，國安基金去年 3 月 19 日起宣布進場買股提振信心，拉抬指數重回萬點之上。

根據國安基金先前揭露的財報，國安基金僅在去年第 1 季花費 7.5 億元進場買股後就不再進場買股，但因應全球疫情變化，國安基金第 2 季、第 3 季仍持續場邊待命，但未進場護盤，直到 10 月 12 日後宣布退場，並伺機處分持股。

財政部表示，國安基金自 3 月 20 日起到 10 月 12 日期間進場護盤，期間共 207 日，回顧國安基金進場前大盤指數 8681.34 點直至 10 月 12 日退場當天，指數回升至 12955.91 點，累計漲幅近 5 成。

財政部表示，國安基金從 10 月 13 日起陸續在市場出脫持股，全部持股在 11 月 9 日全數出脫完畢，處分期間股市正向平穩上漲。