重磅！聯想宣布申請科創板上市

周二 (12 日) 晚間聯想 (992-HK) 發布公告表示，董事會已核准可能以發行中國存託憑證 (CDR) 的方式向上海證券交易所科創板申請上市。

聯想董事會指出根據會上的建議內容，聯想集團將發行新股，占擴大後已發行普通股總數不超過 10%。所募得資金將用於技術、產品及解決方案的研發，相關產業戰略投資，以及補充公司營運資金。

上述發行 CDR 及科創板上市的整體建議均取決於市場情況、股東的同意及相關證券交易所及監管機構的必要批准。

針對此次申請於科創板上市，聯想稱：「集團一直以來深根中國，佈局全球。我們相信，今日宣布回歸 A 股的上市計劃將有助於加強公司戰略與中國蓬勃發展的資本市場的緊密連接，提升中國投資人投資聯想的便利性，從而進一步釋放聯想的價值，讓我們能夠以更大力度投資於科技創新、服務轉型和智慧化變革，更好推動各行各業的數位化、智慧化轉型升級。」

IDC 發布的全球 PC 市場最新數據顯示，2020 年，全球 PC 出貨量年增 13.1%，排名前三大廠商中，聯想集團出貨量年增 29%，排名保持全球第一。

另一方面，聯想集團也是香港恆生科技指數草創的成員。自去年 12 月起，聯想集團股價約從每股 5 港元開始持續走揚，漲幅高達 50%。截至 1 月 12 日收盤，聯想集團股價為每股 8.05 港元，市值達 969 億港元，即將突破千億大關。

【鉅亨獨賣】新光恒生科技指數基金，1/11 起霸氣登場！