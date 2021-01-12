〈陸股盤後〉A股漲勢止不住 成交再破兆 上證突破3600 逾五年新高

前一個交易日 A 股出現回檔後，周二 (12)A 股三大指數強勁反彈，指數在開平震盪後一路拉升，三大指數終場均收在最高點，上證一舉衝破 3600 大關，是逾 5 年以來首次。

大多數類股走揚，當中以證券類股最為強勢，成為今日人氣領頭羊。至於在成交金額方面同樣也是保持今年有交易以來破兆人民幣的水準，達 1.09 兆人民幣。

盤面上，券商、軍工、鈦白粉、造紙、白酒等類股漲幅較大，傳媒等類股跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證上漲 2.18%，報 3608.34 點；深證上漲 2.28%，報 15460.03 點；創業板指上漲 2.83 %，報 3180.35 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 85.42 億元，其中滬股通買超人民幣 41.18 億元，深股通買超人民幣 44.24 億元。北向資金已連續五個交易日買超，金額累計逾 335 億人民幣。

產業消息

今年以來陸股表現延續去年的漲勢，再加上連續 7 個交易日成交量破兆元水準，刺激證券類股狂飆，招商證券、錦龍股份漲停，中信證券跳漲 9.39%。

美國電子支付平台 PayPal 100% 控股中國第三方支付機構國付寶，帶動電子支付概念大漲，中科金財漲停、中國海防勁揚 6.4%、焦點科技大漲 4.5%、東信和平跳升 4.1%。

法人觀點

中金公司表示短期市場情緒可能在波動中繼續升溫。市場整體估值已經不低，滬深 300 指數預期本益比已經上升至 13.6 倍，處於歷史中等偏高水準 (歷史均值 12.6 倍)，其中非金融部分 20.9 倍，已經高於歷史均值一倍標準差附近。

根據過去統計，在這樣的估值水準下，對指數未來 12 個月報酬率不能有太高預期，投資人應關注市場波動上升的風險。全年來看，2021 年市場增長與政策將呈現一進一退的態勢，投資人投資應重視產業類別上。

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