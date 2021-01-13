【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 週二 (12 日) 在刺激措施預期和政治動盪之下，美元走軟，黃金走高，美債殖利率下滑，原油逼近 11 個月高點，能源、金融股領軍大漲，小型股表現較佳，終場美股四大指數漲幅介於 + 0.04~+0.61%。蘋果 - 0.14%、通用汽車 + 6.29%、美光 + 1.00%、台積電 ADR+0.33%、聯電 ADR -3.54%。

2. 週一美股四大指數漲跌互見，週二台股以下跌 7.77 點的 15549.53 點開出後震盪走高，最高來到創新高的 15642.03 點，隨後在航運、玻陶、鋼鐵、電器電纜等類股獲利了結賣壓出籠，加上傳出某醫院有新冠肺炎院內感染事件的利空衝擊，指數震盪走低翻黑，盤中最低來到下跌 136.07 點的 15421.23 點，尾盤在權值股拉抬下，終場加權指數以下跌 56.60 點的 15,500.70 點作收，跌幅 0.36%，成交量 3,726.91 億元。三大法人合計賣超 66.18 億元：外資賣超 64.31 億元、投信買超 34.86 億元、自營商賣超 36.73 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，若持續量價背離，恐將拉回整理。

（2）、均線：從去年 12/24 突破 5 日線後，沿 5 日線上漲至今，未出現帶量長黑摜破 5 日線前，短多續強。

（3）、技術指標：日 KD 在去年 12/25 出現黃金交叉至今，週二 K 值下滑而 D 持續走高，未出現死亡交叉且 K 值跌破 80 以前，偏多操作為宜。

4. 櫃買指數: 開高震盪走低，收在 186.18 點，跌 1.43%，回測 10 日線支撐，若跌破 10 日線短線恐將整理。

5. 觀盤重點：本波指數沿 5 日線上漲，在元月效應、外資回補、重量級個股法說將登場、加上看好今年經濟回升下，指數續創新高，若利空衝擊下出現帶量長黑摜破 5 日線，短線恐將整理。

6. 英特爾最快將於 21 日說明晶片委託台積電（2330）等晶圓代工廠生產細節，路透 12 日搶先披露，英特爾與台積電的代工合作計畫，將由英特爾的新款個人電腦第二代獨立顯示卡晶片「DG2」先行，採台積電 7 奈米生產，藉此力抗勁敵輝達。

7.OPPO 12 日推出全新 5G 旗艦款手機 Reno5 系列，包括 Reno 5、Reno 5 Pro，處理器分別採用高通驍龍 765G、聯發科 (2454) 天璣 1000+，聯發科今年在新系列除了擔綱最高階機種的先發，也正式進入 20000 元以上的價格帶，聯發科藉此扭轉過往平價形象。尤其，近期高通發表的最新旗艦級晶片驍龍 888 系列，採用三星 5 奈米製程，但實測功耗卻高於上一代驍龍 865 系列，也影響小米 11 系列銷售，市場因此看好，聯發科將取得更多機會。

8. 全球疫情嚴峻，防疫口罩廠商恆大（1325）傳獲統一集團 (1216) 包下每月 5,000 萬片口罩成品產能。據悉，上（12）月中旬，統一集團旗下統一藥品已前往恆大查廠，預計近期可能簽約，雙方有望攜手搶攻防疫市場。

