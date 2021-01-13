特斯拉進軍印度指日可待？子公司已在班加羅爾註冊

路透報導，週二一份監管文件顯示，特斯拉 (TSLA-US) 已於去年年底在印度註冊一家公司，顯示特斯拉朝進駐印度又邁進一步。

文件顯示，特斯拉印度汽車和能源 (Tesla Motors India and Energy Private Limited) 於 1 月 8 日在印度成立，辦事處註冊於班加羅爾，是印度多家全球科技公司的中心。

文件顯示，印度分公司目前有三名董事，包括 David Feinstein，據其 LinkedIn 資料顯示，Feinstein 目前是特斯拉一名高層。

據印度快報 (The Indian Express) 上月引述印度運輸部長 Nitin Gadkari 報導，特斯拉將於明年年初到印度發展。Gadkari 表示，將會先讓特斯拉電動車進入印度試水溫，再依據市場反應尋求進一步的組裝與製造合作。

印度一直以來渴望降低對石油的依賴並減少污染，但由於缺乏電動車製造業、基礎設施 (如充電站等) 的投資，發展電動車的計畫受阻。

據路透報導，為增加清潔能源與電動車的投資，印度計劃向設立先進電池製造設施業者祭出 46 億美元的獎勵措施。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 近期也在推特上證實進軍印度的消息，不過，他先前表示不會在明年 1 月就進入印度市場。