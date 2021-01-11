向下紮根 傳特斯拉要針對中國喜好找專屬設計師

周一 (11 日) 陸媒報導指出，根據消息來源表示中國特斯拉(TSLA-US) 正在當地尋找設計總監，這是該公司在上海或北京設立「全功能工作室」的目標項目之一，該工作室的最終目的是要針對中國消費者的喜好設計出電動車。

消息來源稱，在過去 4 個月的時間裡，特斯拉的人事部門與幾家獵人頭公司一直在產業內找尋合適的人選，主要是透過 LinkedIn 等方式與候選人接觸。而條件是具備 20 年以上工作經驗，且了解中美兩國文化者。

目前已透露的消息是特斯拉全球設計負責人 Franz von Holzhausen 已經對一些候選人進行面試。因該消息極度敏感和機密，消息人士均拒絕透露身份。而特斯拉也沒有針對該消息做出回應。

(圖片: AFP)

去年特斯拉 CEO 馬斯克（Elon Musk）在上海舉辦的一場活動上曾表示，「我們有一個超酷的計劃。將建立中國設計和工程中心，在中國設計一款真正原創汽車，並提供給全球的消費者。我認為這將是一件非常令人興奮的事情。」

特斯拉越來越重視中國市場，2020 年中國消費者購買約 14.5 萬輛特斯拉電動車，約佔該公司全球整體銷售量的三分之一。

中國市場對特斯拉營運極為重要，特斯拉已不光只是將工廠設在中國，未來更打算在中國扎根，甚至不排除推出「中國專屬」的限定車款，且成本更低，正如馬斯克在去年 9 月電池日大會曾經提到過的 25000 美元電動車，比 Model 3 更小。

