回應民主黨彈劾川普 彭斯表示不會援引憲法第25修正案

美國副總統彭斯 (Michael Pence) 周二 (12 日) 致函眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)，表示自己反對啟動憲法第 25 修正案，顯然不願推動免除總統川普職務。儘管如此，共和黨內部對彈劾川普一事已經出現裂痕。

民主黨周一提出彈劾川普的條款，不過眾議院周二將先表決一項提案，呼籲彭斯引用憲法第 25 修正案解除川普職務；若未獲得回應，眾議院周三再表決彈劾案，讓川普成為美國史上首位被彈劾兩次的總統。

彭斯在回應佩洛西的信中說：「我不認為此舉符合我國最大利益，也不認為這符合我們的憲法。」信中並未提及川普的名字。

憲法第 25 修正案允許副總統和多數內閣宣布川普無法履行職責，儘管這不代表彭斯和內閣部長必須採取行動。

眾議院幾乎篤定通過川普彈劾案，但共和黨占多數的參院要在川普 1 月 20 日卸任前審理，時間所剩不多。

儘管如此，共和黨黨內已經出現分裂，眾議院共和黨第三號人物 Liz Cheney 表示將投票支持彈劾川普，在她之前已有兩名共和黨眾議員 John Katko、Adam Kinzinger 表達同樣想法。

紐約時報則報導，參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 認為，川普犯下可被彈劾的行為。

川普上周演說宣稱自己為美國大選勝利者，之後支持川普群眾為了打斷國會確認拜登勝選的流程而闖入國會，造成傷亡。

兩黨都有部分成員表示傾向正式譴責川普，考量到就算眾院火速表決過關並送交到參議院後，參院恐怕沒有足夠時間讓川普下台。但支持彈劾川普的人說，就算只是讓川普在拜登 1 月 20 日就任之前繼續擔任總統，都有高度風險，而且發動彈劾，代表川普必須為自己在國會暴動中扮演的角色負起責任。

國會暴動過後，川普周二首度公開談話，再度否認應該為此事負責，但不忘警告自己若遭到彈劾罷免，美國會很危險。