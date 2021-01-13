波音去年飛機交付量創43年來新低 輸給空中巴士

根據美國航空大廠波音公司 (BA-US) 在週二 (12 日) 公布的數據顯示，2020 年波音向客戶交付的飛機數較 2019 年大減約 60%，並且不到競爭對手空中巴士 (Airbus) 交付量的三分之一，創下 43 年來的新低。

報告中顯示，波音公司在 2020 年共交付了 157 架飛機，低於 2019 年的 380 架和 2018 年創紀錄的 806 架。大跌的主因在於去年爆發新冠肺炎疫情，使航空業受到嚴重衝擊。在全球實行防疫封鎖的情形下，旅遊需求銳減，航空公司大幅縮減機隊，也進而導致客機添購的需求下跌。

相較之下，空中巴士在 2020 年交付量達到 566 架，超出市場預期，仍然位居全球最大的飛機製造商的地位，不過，空中巴士的交付量仍較 2019 年創紀錄水平下降了 34%。波音曾於 2012 年至 2018 年居市場主導地位。

波音在 2020 年全年的總訂單為 184 架，較 2019 年下跌 25%，並創下 1994 年以來的最低水平。

據旅行數據和分析公司 Cirium 的報告顯示，在疫情期間的幾個月中，就已經抹滅了 21 年來航空業的成長，使得航空業客運量跌回 1999 年時的水平。與 2019 年相比，2020 年客運量預估大跌 67%。在 2020 年，全球僅記錄了 2.9 兆公里的客運收益公里數 (RPK)，遠低於 2019 年的 8.7 兆 RPK。

另有數據顯示，全球已經有 43 家航空公司倒閉，並且在未來幾個月中，恐有更多的航空公司面臨倒閉。根據 Cirium 的定義，若航空公司已經完全停止運營或暫停業務就視為倒閉。