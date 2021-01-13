支持者多、看好戲的也不少！「川普TV」年營收上看3億美元

如果美國總統川普卸任後，改去新社交媒體平台或電視頻道發聲，能帶來多少財富？一些分析師粗略估算，一年營收至少 3 億美元！

川普先前透露，他計劃開設社交媒體平台或電視頻道，甚至雙管齊下。在遭推特（TWTR-US) 和臉書 (FB-US) 凍結帳號後，上週五他又重申此計畫。

川普聲明指出，「我們一直在與不同的其他網站協調溝通，很快就會發布重大公告，同時我們也在審查未來建立自有平台的可能性。」

在國會山莊暴亂事件發生之前，尚未遭封鎖的川普推特帳號有超過 8800 萬人追隨，但暴亂發生迄今，川普的推特、臉書、Instagram、Snapchat (SNAP-US) 和 Twitch 帳戶都遭停權。

雖然不清楚川普 7400 萬名選民中，有多少人願意付費收看或收聽他與其他右翼的聲音，但 LightShed 分析師 Richard Greenfield 與其團隊估計，「川普 TV」每個月可望收費 5 美元，以該速度一年下來可吸引 500 萬人訂閱，達到年營收 3 億美元。

難關之一將是要說服一家大型科技公司或媒體公司來主持川普 TV。

自騷亂暴動以來，大型科技公司快速站到川普與右翼媒體的對立面，Alphabet (GOOGL-US) 和蘋果 (AAPL-US) 近幾日從 app 商店移除了保守派社交平台 Parle，聲稱該網站違反了他們的服務條款。

亞馬遜 (AMZN-US) 也將 Parle 自網站託管服務中刪除，停止供應雲端服務，導致 Parler 斷網，遭 Parler 憤而提告。亞馬遜表示，Parler 的主張毫無根據，並打算提起反訴。

這場爭辯已令一些股票市值損失數十億美元，推特首當其衝，自國會暴動以來股價下跌 13%，週一再跌。臉書週一下跌 4%，週二和推特一樣再跌逾 2%。

僅款如此，Greenfield 與其團隊估計「川普 TV」今年將問世。「根據過去一週發生的事推測，毫無疑問，會有一大群消費者願意在川普卸任後持續支持他，意即川普若投身媒體事業，以訂閱者角度來說，沒有什麼問題。」

他們指出，川普可能必須使用開放網頁式的訂閱，以避開 app 商店的限制，這可能得在全美範圍內買下自有的網站伺服器。但他們也提到，「就算亞馬遜和其他大型網站供應商不願意提供託管服務，也一定還有其他雲端業者願意。」