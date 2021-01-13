台股步步高站上15700點 外資大舉回補 三大法人聯手買超205.24億元

在資金行情助威下，權王台積電今 (13) 日強勢站上 600 元大關，約貢獻大盤 112 漲點，聯發科、聯電、鴻海等電子股也吸引買盤進駐，加權指數終場大漲 269 點，收 15769.98 點，續創歷史新高，逐步邁向「萬六」，成交值超過 3600 億元，三大法人合計買超 205.24 億元，其中外資大買逾 150 億元。

觀察籌碼面，外資昨天賣超 64 億元後，今日大舉回補 155.4 億元；投信買超 0.4 億元；自營商同步買超 49.36 億元，三大法人合計買超 205.24 億元。

台積電法說會明 (14) 日登場，由於基本面強勁，外資持續看好未來營運動能，不斷調升目標價，激勵台積電股價連日走強，今日再大漲逾 2%，終場收最高 605 元，市值也攀升至 15.68 兆元，雙寫新猷，台積電自 2021 開紅盤以來股價不斷創高，累計僅 8 個交易日，市值就激增約 1.79 兆元。

聯發科去年營收 3221.46 億元創歷史新高，並奪下 OPPO 全新 5G 旗艦款手機 Reno5 系列訂單，在買盤追捧下，聯發科今日股價續創新高，一度逼近 900 元大關，終場漲 4.5%，收 884 元。聯電擺脫跳電陰霾，股價回神漲逾 3%，站回 50 元。電子族群為今日多頭指標，包括鴻海、聯詠、國巨、日月光投控、世界等，漲勢都相當凌厲。

股后矽力 - KY 昨日獲外資調升目標價後，今日再度開高走高，早盤暴漲 9%，一度攻上 3000 元並超車大立光，股王爭霸戰打得激烈，終場大立光收 2995 元，暫時守住股王寶座。友達今年搶當曲面顯示器龍頭，獲外資、投信聯手買超力挺，今日再放量強彈逾 8 %，一度衝上漲停價 15.25 元；群創也在 CES 上大秀 Mini LED 技術成果，帶動股價強漲 6.5%。

晶圓代工廠聯電擺脫跳電陰霾，股價回神，但也意外引起下游恐慌心理，恐讓漲價搶貨潮更加劇烈，漢磊、嘉晶今日強勢亮燈漲停，茂矽也有逾 8% 的漲幅。氮化鎵大廠穩懋也受惠電動車需求強勁，股價直奔漲停，衝上 423.5 元，創掛牌以來新高價；同為 PA 三雄的宏捷科、全新也分別上漲 6%、4%。