外資大買友達7.8萬張 台積電法說前夕連三賣

台股今 (13) 日由台積電領軍衝鋒，大漲 269.28 點，收在 15769.98 點，續寫收盤新高，外資買賣股不同調，現貨大買友達 7.8 萬張，近 2 日買超 10 萬張，並敲進聯電 6.7 萬張，不過，長榮已遭連十賣、賣超逾 21 萬張，台積電法說前夕外資更是持續調節，近 3 日共賣超 2.3 萬張。

三大法人方面，外資狂買 155.4 億元；投信賣超 0.4 億元；自營商買超 49.36 億元，三大法人共買超 205.24 億元。

期貨方面，外資加碼空單 2334 口，空單未平倉口數增至 21535 口；投信回補空單 793 口，空單未平倉口數降至 9406 口；自營商加碼多單 371 口，多單未平倉口數增至 23700 口。

外資今日買超主要集中電子股，買超最多為友達、大買 7.8 萬張，連二買、共買超 10 萬張，其次為聯電 6.7 萬張，第三為元大台灣 50 反 1、買超 2.6 萬張，四至六名依序為日月光投控、宏碁、鴻海，買超張數均超過 1.1 萬張。

電子股中的京元電、菱生、南茂等封測族群，受惠漲價題材，也獲外資青睞，被動元件廠國巨、華新科，代工廠和碩、仁寶、緯創、廣達，PCB 廠華通、金像電、精成科，及石英元件廠晶技、晶圓代工廠世界先進、電聲元件廠致伸、記憶體廠華邦電，均獲外資買超逾 3000 張。

外資賣超方面，長榮再度遭賣超 2.5 萬張，已連十賣，共賣超逾 21 萬張，賣超第二為群創、賣超 1.9 萬張，第三為欣興、1.8 萬張，四至六名依序為街口布蘭特油正 2、中石化、凌陽，賣超張數均超過 1.3 萬張。

權值王台積電今日股價再飆漲至 605 元，衝破 600 元關卡，成領軍台股衝高關鍵，但外資今日持續出走、賣超 7293 張，已連續 3 日賣超台積電，共賣超超過 2.3 萬張。

法人指出，在外資偏多操作下，加上新台幣持續強升，帶動台股續創高，後續市場將關注台積電法說釋出的展望等訊息，預期短線指數將維持高檔震盪。