看準疫後ESG、高股息趨勢 三檔ETF新兵來了

疫後兩大趨勢「ESG 與高股息」不可忽視！看準疫後這兩大趨勢，中信投信今 (13) 日宣布，預計 1 月 19 日募集「中國信託全球收益 ETF 傘型基金」，旗下包含中信中國高股息 (00882-TW)、中信 ESG 投資級債 (00883B-TW)、中信低碳新興債 (00884B-TW) 等三檔 ETF 新兵。

中信投信表示，疫情爆發後，投入 ESG 與高股息這兩類資產的資金直線攀升，兩者都有助投資人於低利環境下穩穩收息。

台灣 ETF 發展蓬勃，2020 年台灣掛牌 ETF 資產規模增加近千億台幣，朝新台幣 1.8 兆元叩關。中信投信旗下 ETF 基金規模也於近幾年穩健成長，並躍升為全台第三大債券 ETF 發行商，這次新發行的基金皆為全台首檔。

中信中國高股息為全台首檔以陸股為主的配息型產品，有助降低國人存股過於集中台股衍生的區域風險；市場 ESG 產品繁多，獨缺以 ESG 為主題的債券 ETF，使中信 ESG 投資級債、中信低碳新興債與其他債券 ETF 更具區隔性，且這兩檔亦為中信投信與指數編撰公司 ICE 簽訂 ESG 合作備忘錄後的首發產品。

中信中國高股息經理人葉松炫指出，國內投資人熱衷高股息產品，但投資區域高度集中於台股，就投資而言，難免產生投資區域過度集中的風險。舉例而言，因應疫情衝擊，英美監理機關限制國內金融機構配發股利，這想法正在多國主管機關間發酵，對於熱衷存股的投資人來說，此時或許是審慎考慮分散區域風險的適切時機。

葉松炫表示，根據去年 11 月彭博統計資料，上證指數、富時 A50、MSCI 中國等指數，其指數股利率大約介於 1.48% 至 2.31%，但中信中國高股息追蹤恒生中國高股息率指數，其股息率高達 7.25%。

葉松炫解釋，恒生中國高股息率指數股息率高的原因有二，一方面是於香港掛牌的陸股需迎合外資對現金股利的偏好，因此即使同一間企業於中國、香港兩地掛牌，H 股的現金股利率往往高於 A 股。

葉松炫認為，另一方面，股價表現與股息率呈反比。近 3 年在資金行情主導下，成長股表現持續領先價值股，使價值股股價相對受壓，股息率相對被拉高。現在的經濟有點類似 2016 年、2017 年時的情況，16 年全球陷入低成長，17 年景氣復甦，資本市場隨即上演價值股大反攻的戲碼；恒生中國高股息率指數於 17 年上漲 45%，相較上證指數的 6.6%、滬深 300 指數的 21.8%、富時 A50 的 32.4% 來得吸引人。

中信中國高股息追蹤恒生中國高股息率指數，該指數依股息率排序後，排除博奕、菸草等產業，考量波動性及配息穩定性後篩選 50 檔於香港掛牌的陸企；且該 50 檔陸企市值就等於全台 1700 餘檔上市櫃公司的市值加總。

中信 ESG 投資級債經理人張勝原表示，世界經濟和疫情擴散的拉鋸戰仍未結束，疫苗雖已研發完成，但施打速度比預期緩慢，預料第一季經濟仍將飽受疫情困擾，市場將維持高檔震盪，相對保守的投資級債，仍將是投組中不可或缺的配置。

中信 ESG 投資級債追蹤 ICE 15 年期以上已開發市場 ESG 美元投資級公司債券指數，指數成分股透過 ESG 篩選，分別排除具爭議性武器及具高度 ESG 風險的發行人，其指數信評為 BBB - 以上，涵蓋金融、電信、科技等各大產業龍頭。

中信低碳新興債經理人游忠憲表示，根據 EPFR 統計至去年 12 月底，新興市場債券已經連 13 周吸引資金淨流入，足見新興市場債受弱美元、原物料行情回溫、收益率較高等三大利多支撐下，吸引市場資金搶進。

中信低碳新興債追蹤 ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數，指數以整體投組減碳 20% 為目標，調高碳排放量低的國家權重，調降碳排放量高的國家。指數平均信評為 BBB+，精選前 12 大新興市場國家，聚焦新興美元債。以信評機構穆迪（Moody's）歷史統計來看，新興主權債評等若為投資等級以上，其違約率趨近於零，適合長期持有。

總結來說，恒生中國高股息率指數今年股利率高於多數主要陸股指數，且對今年價值股股價展望樂觀，投資人不妨逢低入場。風險偏好較保守的投資人，藉由 ESG 排除非財務因子風險的債券 ETF，進一步強化債信評等，於疫情動盪時代，能夠發揮資產防護功效。