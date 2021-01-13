〈安勤展望〉啟動5年計畫2025年營收衝百億元 醫療事業占比近半

工業電腦廠安勤 (3479-TW) 啟動 5 年計畫，董事長劉琍綺今 (13) 日表示，目標 2025 年營收要達百億元，醫療將是主要動能，除了高端醫療影像擷取伺服器外，還包含電子紙的醫療資訊看板，以及預防醫療等應用，預計 2025 年營收當中，醫療相關的營收將高達 45-50 億元，占比近半。

劉琍綺表示，因疫情影響，原本去年該開始交貨給歐洲大客戶的醫療影像擷取伺服器，遞延至今年開始小量出貨，預計明年放量，除歐洲外，在日本也有拿下新的訂單。

除了醫療影像伺服器外，安勤的醫療資訊看板應用在病房以及診間資訊顯示，去年也打進美國 50-60 家醫院，今年將進一步大量鋪貨，劉琍綺表示，醫療資訊看板採用電子紙，環保且無光害，在未來可望取代醫院的傳統資訊板及面板顯示器。

劉琍綺進一步指出，未來醫療事業將分為醫用以及治療兩塊，醫用的部分會以高端產品代工為主，如醫用伺服器等，治療的部分則會以自有產品為主，包括醫療資訊看板，也將發展健身、預防醫療等產品。

劉琍綺強調，醫療事業將是安勤 5 年計畫中的發展重點重要成長動能，2025 年營收若達百億元時，當中會有近一半將來自醫療事業的貢獻。