台股升溫ETF行情熱 留意淨值偏低下市風險

台灣 ETF 規模龐大且產品多元，幾乎每個月都有 ETF 接力除息，但證交所提醒，投資 ETF 應留意溢價率偏高風險，以期貨 ETF 來說，近期屢屢出現溢價率超過 30%，但淨資產價值 (NAV) 下跌的情形，一旦 ETF 淨值偏低，恐面臨下市危機。

台灣 ETF 總規模衝破新台幣 2 兆元，台股屢創新高也順勢炒熱 ETF 行情，尤其期貨 ETF 近期更出現溢價率超過 30%，但單位淨資產價值（NAV）連續下跌的情況。

證交所表示，NAV 代表 ETF 所持標的的價值，如果以過高於 NAV 的市價買進 ETF，恐須承受較大價格波動風險，而若期貨 ETF 單位淨值過低，還可能觸及信託契約終止門檻並面臨終止上市。

證交所補充說明，有些 ETF 並非投資一籃子股票或債券，而是以操作期貨為主，例如期貨 ETF、槓桿型及反向型 ETF，通常價格波動也較大，加上可能由於期貨合約須定期轉倉、投資部位須每日重新平衡等因素，易衍生交易費用，長期而言不利報酬表現，只適合做為短期交易工具。

此外，部分從事期貨交易的 ETF，可能受到期貨價差收斂及轉倉成本的影響，導致淨值持續減損，投資人須注意交易風險，切勿以逢低進場的心態投資。

證交所提醒，只要期貨 ETF 如最近 30 個營業日基金平均單位淨資產價值，較最初單位淨資產價值累積跌幅達 90%，或基金平均淨資產價值低於新臺幣 2000 萬元，期貨信託事業應報金管會核准後終止期貨信託契約，並向證交所申請終止上市。

以富邦 VIX ETF（00677U）為例，截至 110 年 1 月 12 日，其近 30 個營業日之平均單位淨資產價值為 2.98，較最初單位淨資產價值 20 元累積跌幅達 85.12%。

證交所指出，如果 NAV 持續偏低，達上述終止信託契約標準，則須啟動終止上市及清算程序，呼籲持有該檔 ETF 的投資人應注意未來 NAV 變動情況，謹慎評估終止上市風險。