鋼市需求強+原物料飆漲 中鋼2月內銷盤價大漲9.5%超預期

中鋼 (2002-TW) 今 (13) 日開出 2 月內銷鋼品盤價，平均調幅達 9.5%，超乎預期，且為連續八個月走揚，各品項每公噸調漲新台幣 2200 至 3000 元不等，中鋼指出，本波段鋼市榮景主要因「成本推動」與「需求拉動」雙主軸實質帶動所致，鋼廠持續供不應求。

中鋼表示，各國工業復甦力道持續增強，帶動鋼鐵消費量大增，在鋼廠供不應求情況下，用戶追料成為普遍現象，日本鋼廠甚至宣布暫停承接 1 月份流通業鋼材訂單，以調節供應吃緊狀態。

在原料成本方面，中鋼表示，鋼廠需求強勁加上市場擔憂巴西、澳洲礦場氣候、災變而導致供應趨緊，目前鐵礦砂價格已漲到每公噸 170 美元以上，創下近 10 年來新高，年成長 80%；煤價同步居高檔每公噸約 102-105 美元；使得中鋼短期內製銷成本隨之驟增 60-65 美元以上。

中鋼 2 月內銷基價平均調幅為 9.5%，其中電磁鋼捲每公噸大漲 3000 元；冷軋一般料每公噸調漲 2500 元；熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料及熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料每公噸均調漲 2200 元。

鋼鐵行情方面，面對煉鋼成本飆升，鋼廠紛紛調漲出廠報價，其中，寶武鋼主力產品熱軋 1、2 月交期累漲每公噸 750 人民幣，電磁鋼板漲勢凌厲累漲 2300 人民幣，也反映出汽車 (EV 新能源車)、家電消費力道強勁。

越南河靜鋼廠 2、3 月熱軋也累計大漲每公噸 160 美元；日本製鐵外銷熱軋目標價每公噸 800 美元已有成交紀錄；歐洲熱軋已突破 800-850 美元；美國熱軋行情更高達 1200 美元，接近歷史新高。此外，下製程泛冷軋產品漲速、漲幅後來居上，更是不遑多讓。