中鋼去年12月營收寫16個月高 Q1量增價揚營運續強

中鋼 (2002-TW) 今 (11) 日公告去年 12 月營收 306.08 億元，月增 2.3%、年增 5.2%，寫 16 個月新高；第四季營收 876.06 億元，季增 14.3%、年增 3.8%，寫下 5 季新高，中鋼指出，目前首季接單也已經突破 300 萬噸，優於去年第四季，加上在國際行情支撐盤價續揚下，首季營運估將季增。

中鋼去年 12 月及第四季持續受惠鋼市向上，營收持續升溫，不過全年還是受到疫情干擾，營收 3147.83 億元，年減 14%。

中鋼目前第一季接單已經較去年第四季成長，突破 300 萬噸，在國際行情推升盤價向上下，月營收可望站穩 300 億元、單季營收也將季增。

中鋼表示，去年第四季出貨量約 290-295 萬噸，但今年首季接單量已經達到 305 萬噸，在鋼價持穩下，1 月營收可望續站穩 300 億元，單季營收則可望呈現季增。

而目前需求強勁，鋼廠供給吃緊，中鋼透露，的確也有客戶洽詢第二季的產能，預估接單量也可望延續首季水準，來到 305-310 萬噸左右，全年來看也將優於去年表現。

價格方面，中鋼 1 月、第一季盤價走揚，而本周將開出 2 月盤價，在近期中國寶鋼、台塑越南河靜等鋼廠開出的最新盤價持續上漲，加上煉鋼原料鐵礦砂仍高檔，市場普遍推估，中鋼 2 月盤價將隨國際行情維持漲勢。