【永豐期貨】週結算強拉權重股 台股大漲直逼15800

期貨走勢

台指期週三上漲 270 點至 15759 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 10.98 點，電子期逆價差縮至 - 1.19 點，金融期逆價差擴至 - 1.98 點。現貨部分，三大法人買超 205.17 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1190 口至 - 7241 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 2334 口至 - 21535 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 191 口至 - 17124 口。

週二美國股市漲跌互見，尖牙股普遍呈偏弱走低，FB、Google 分別有 2.24%、1.07% 的跌幅，不過其他能源、工業、金融則普遍呈現走高格局，三大指數終場漲幅落於 0.0%~0.3% 不等，均小幅收於平盤之上。週三台股面臨 W2 週選擇權結算，現貨跳高開出後，台積電、聯發科、富邦金、日月光為今日指數上攻要角，盤中持續性向上墊高，而其他權重股也未出現太深的回檔，激勵加權指數從開盤 15550.16 一路攻擊至逼近 15700 之上，13:00 結算行情啟動後，大筆買單敲進使加權指數攻至高點 15778.52 點，直到 13:15 後多頭力道減緩，終場結算價以 15760 結算，加權指數則收漲 1.74% 至 15769.98 點。整體而言，今日週台股在國際股市未明顯表態下大漲 1.74%，未來幾日強攻力道或將放緩，追高風險增加，但整體技術格局仍屬多頭，操作上不宜預設立場猜頭。

選擇權分析

經歷今日台股大漲近 300 點的行情下，月選買權 15400、15600、15800 的賣方都出現停損賣壓，使選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 15000~15400 點擴至 15000~16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.36 升至 1.44。VIX 指數則下降 0.31 至 23.58。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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