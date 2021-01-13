〈安勤展望〉全年營運重返成長 營收估增1成站回50億元

工業電腦廠安勤 (3479-TW) 董事長劉琍綺今 (13) 日表示，美國投票機標案出貨回溫，新的計票機、驗票機首季也開始小量出貨，加上零售、博弈遞延訂單重啟出貨，今年營運將重返成長，法人估，安勤全年營收增 1 成，站回 50 億元之上。

劉琍綺表示，去年投票機因為過了出貨高峰轉淡，但隨著明年美國將有期中選舉，依照過往慣例，在選舉前 1 年投票機專案都會放量出貨，目前除了既有州的剩餘訂單將繼續出貨外，去年有拿下新的 2 個州，也將同步出貨。

除了投票機外，安勤也跟系統整合 (SI) 客戶合作，計票機、驗票機打進美國市場，首季小量試產送認證，公司指出，順利的話今年也可望開始量產，且計票機不僅單價高於投票機，接單模式也不像投票機以州計算，會較為穩定。

劉琍綺表示，未來隨著更多國家投票朝向電子化、郵寄投票，將帶動投票機、計票機需求大增，目前也拓展美國以外的市場，有在歐洲拿下幾個小案子，未來也可望逐步發酵。

此外，去年受到疫情影響較大的零售以及博弈產品，劉琍綺指出，訂單都只是遞延，並沒有掉單，今年也將重啟出貨；醫療應用去年逆勢成長，今年動能也將延續，安勤全年營收將重返成長。安勤去年營收 46.89 億元，年減 23.7%。

不過，劉琍綺也坦言，目前市場上面臨關鍵零組件缺料漲價問題，雖然目前仍有庫存足以因應，但若長期仍未見緩解，仍不利後續出貨情況。