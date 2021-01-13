合勤控5G佈局報捷 子公司奪挪威電信戶外路由器訂單

網通廠合勤控 (3704-TW) 今 (13) 日宣布，旗下合勤科技拿下北歐挪威電信 (Telenor)的 5G NR 戶外路由器訂單，將協助打造全球規模最大的 5G 固定無線接入網路 (FWA) 。

合勤表示，協助挪威電信順利升級至 5G 網路，同時仍保有原 4G 連網的能力，5G NR 戶外路由器彈性布建模式，不管在 5G 或 4G 網路下都能提供最佳的速度，並確保 4G 基礎設施資本投資，在日後部署 5G 網路時仍可沿用。

據了解，挪威電信是北歐斯堪地那維亞半島第一個 5G 移動網路營運商，目前正針對現有網路基礎設施進行現代化升級，並計劃在 2024 年前達成在挪威境內全面提供 5G 網路服務的目標。

合勤進一步指出，FWA 具備交期短、速度快和可靠性高等特質，因此，FWA 也是挪威電信進行網路基礎設施現代化升級的重點項目之一，目前也有許多客戶接洽，並非僅限於現有的 DSL 客戶。

目前 FWA 支援越來越多個人或家庭在家工作與學習等需求，加上視訊會議、互動式學習、企業雲端應用、影音串流與線上遊戲的需求與日遽增，都將帶動大量的寬頻上網需求。