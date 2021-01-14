〈能源盤後〉美元漲、石油產品庫存增逾預期 WTI連6日漲勢止步

週三 (13 日) 交易，原油期貨價格在顛簸中收低，WTI 原油連續 6 日漲勢止步，係因美元上漲，加上汽油和蒸餾油庫存增加程度大於預期。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 30 美分或 0.6%，收每桶 52.91 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 52 美分或近 0.9%，收每桶 56.06 美元。

WTI 此前連續 6 日收高，為去年 5 月以降最長漲勢，且 Brent 原油與 WTI 原油週二均收在 2 月 21 日以降最高收盤價。

OANDA 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「在 WTI 觸及約一年高點後迎來了今日的下跌，因此其中可能有一些獲利了結交易。石油市場仍有近期風險，因為許多國家面臨新冠病毒引起的巨大問題，這意味著我們可能會更長時間看到更多限制。」

EIA 週三公布，上週美國原油庫存減少 320 萬桶，根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期減少 380 萬桶，API 週二晚間公布上週原油庫存減少 580 萬桶。

上週汽油庫存增加 440 萬桶、蒸餾油庫存增加 480 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期汽油庫存增加 320 萬桶、蒸餾油庫存增加 280 萬桶。

價格期貨集團分析師 Phil Flynn 報告指出，「供應和石油生產的整體趨勢仍走在下行軌道，但石油市場邁向近期目標 55 美元的走勢完好無損，雖然今年夏季會看到自該區域的回調，但價格將會更高。」

ICE 美元指數上升 0.3%。美元在 2020 年大跌，1 月開年擴大走跌，觸及 2018 年 4 月以來最低點，這些均不利美元計價的大宗商品。

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