〈能源盤後〉美元疲弱重現 市場趨向風險 原油收高

週二 (12 日) 交易，原油期貨價格收高，由於美元似乎失去動力，Brent 原油重返漲勢。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 96 美分或 1.8%，收每桶 53.21 美元，為連續第 6 日收高。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 92 美分或近 1.7%，收每桶 56.58 美元，為 2 月 21 日以降最高收盤價。

分析師表示，原油從股市中察覺蛛絲馬跡，因股市在週一溫和回調後走強。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「原油價格今日跟著市場廣泛向風險資產轉移的趨勢走。」

「能源交易者似乎在找個理由買進，因為一旦撐過接下來的幾個月，宏觀前景看起來非常樂觀。美元走疲提振了石油，但現在這些下跌已受到抑制。」他說。

ICE 美元指數週二下降 0.4%，美元走疲有利於美元計價的大宗商品。上週快結束時到週一期間，美元自 2 年半低點回彈。

分析師表示，原油仍然受到沙烏地阿拉伯擴大減產決定的影響 (阿拉伯自願在 2-3 月獨力減產 100 萬桶 / 日)。

投資者也在討論，原油價格自去年晚期以來大幅上升，這是否會促使美國頁岩油生產商迅速增產應對。然而，EIA 週二發布的 1 月份短期能源展望報告預測，美國今年的石油產量將降至每日 1110 萬桶，與此前的預期持平。

2020 年生產量自前一年創紀錄的 1220 萬桶 / 日下降至 1130 萬桶 / 日。EIA 預期 2022 年生產量將上升至 1150 萬桶 / 日。此外，該組織也預期 OPEC 今年平均每日產量 2720 萬桶，較 2020 年估計每日產量 2560 萬桶還高。

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