【百達投顧】六大經濟體組地球守護聯盟 環保能源前景旺

繼美國總統勝選者拜登的新能源政策為環保能源產業注入強心針之後，英國也於 11 月底宣布政府投入 120 億英鎊、私部門投入 360 億英鎊的「綠色產業革命」計畫，加速英國經濟進入零碳排放時代。過去幾個月已有中國、日本、韓國、歐盟相繼宣布其環保能源政策，美國與英國兩大主要經濟體加入，六大經濟體將聯手促進環保能源產業加速發展。

英國 2030 年前完全禁售燃油車

英國合計 480 億英鎊的計畫，預計將創造 25 萬個綠色就業機會，其中最關鍵的兩個政策包含離岸風電在 2030 年以前，創造四倍的發電容量達 40GW，該發電量等同於整體英國家庭的耗電量。另外，在 2030 年以前，將完全禁止燃油車銷售，意即在九年之後，所有英國銷售的車款將全是電動車，相關政策預算將用於電動車銷售補貼、設立充電站與電動車研發。

拜登當選美國新總統，全球最大的經濟體 - 美國又重新回到國際合作控制全球暖化的核心位置。策略大方向是希望美國在 2050 年之前達到碳中和，而支持此計畫的關鍵措施，包括拜登上任後一天內重新加入《巴黎氣候協定》，及同時推動規模 2 兆美元綠色新投資。太陽能電板的安裝速度提高一倍，未來五年安裝 5 億個單位的電板；逐步淘汰使用燃料的汽車，支持電動車的發展。此外，拜登也決心整頓營建業，升級 600 萬座建築以提升能源效率。

全球環保能源競賽起跑

美國的資金和技術大舉挹注，可能將引發激烈的環保能源競賽，經濟大國競相開發零排放技術和標準。中國公布 2035 年之前逐步淘汰傳統燃油汽車的規劃，已在電動車領域處於世界領先地位的中國將投資建立自己的供應鏈，以減少對外國的依賴；在拜登領導下，美國有雄心在電動車市場超越中國，將政府對電池等關鍵汽車零組件的採購額增加 4,000 億美元。

歐洲也沒有停滯不前。在吸引電動車和電池開發投資方面，歐洲剛超越中國，去年獲得創紀錄的 600 億歐元的私人和政府資金，幾乎是兩年前上一次計算結果的 20 倍。

全球電力需求大爆發 再生能源需求強

百達 - 環保能源基金 100% 專注低碳經濟

根據《彭博 2020 年新能源金融展望》，在占全球 GDP 73% 的國家裡，風力或太陽能是最便宜的新電力來源，說明目前環保能源的發展已經達到成本效益，運輸業也是如此，預計在不到五年的時間裡，多數類型的客用電動車將與燃油汽車同價。美國應對氣候變遷的政策調整至與其他經濟體一致，將為全球環保能源產業注入一劑強心針。這將促使民間和公共部門投入數以十億美元計的新資金在該領域，勢將開啟一場新的環保能源競賽。

百達投顧指出，全球對於環保能源的關注與政策發展，使綠建築、電動車、再生能源等泛環保能源題材普遍受惠。百達 - 環保能源基金 100％專注於低碳經濟相關標的，配置在「開源、節流、新科技」三面向，代表再生能源使用、能源效益提升，以及相關環保能源技術創新，全面參與「環保科技」商機。

以上為本公司提供之新聞稿，若有將新聞稿再編製需求者，謹請以本公司所公開資料為主，勿為誇大不實之報導。

本公司並未採取任何確保本資料所指之有價證券適合特定投資人之措施，且本資料不應被據以替代任何之獨立判斷。風險因素均已列於基金公開說明書中，於本資料中不擬全部重複贅述。您應審慎考量本投資是否適合您。稅務待遇則因各投資人之個別情況而有所不同，並可能繫於將來之變更。於作投資決定前，您應取得專家之建議。

本文僅供參考，不得視為本公司之邀約。文中所述之資料、建議或預測係本公司合理認定為可靠之消息來源，然本公司不保證其準確及完整性。以上資料、建議或預測可能因市況隨時有所改變，本公司不負更新之責，本公司亦不保證本文之預測將可實現。且本文未考量任何特定投資人個人之財務目的、現況及需求，故本公司不對任何人因信賴或使用本文所產生之一切損失負責。本文所提及之個股，僅為舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議，投資人應衡量自身風險。

基金申購手續費之收取方式、比率、投資人所須負擔之直接或間接相關費用及基金之反稀釋調整機制已在公開說明書詳細說明，投資人申購前應詳閱投資人須知及公開說明書。

本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。本資料可以呈示在股份不會被發行或贖回的日子所計算的資產淨值（「非交易資產淨值」）。它們只能用於統計及計算基金表現或佣金計算，在任何情況下，不能被用作作出認購或贖回指示的基礎。本資料某些數據來自第三方。基金經理公司雖然本著誠信相信該等數據均屬可靠，但概不就該等數據是否準確、最新或全面作出任何明示或隱含的保證。本基金採用『反稀釋調整』機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人須知或公開說明書備索，可至本公司網站（http://am.pictet），或至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw/）下載。