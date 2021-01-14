【野村投信】英特爾大禮包來了

焦點訊息：

金管會主委黃天牧表示，台股頻創新高的背後有四大因素支持：（一）美國國會認證拜登為新任總統 （二）美國祭出新冠紓困刺激措施（三）台股資金動能充足（四）台股基本面良好。不過黃天牧重申不論處於何種階段，投資人都要注意風險。

根據外電報導，英特爾 (Intel) 正在跟台積電與三星商討處理器外包生產事宜，將一部份高階晶片製造單釋出，但英特爾尚未做出最終決定。

經理人觀點：

英特爾大禮包來了：

即便英特爾官方口風仍緊，但我們認為這事遲早會獲得證實。與當初蘋果 (Apple)A13 晶片同時讓護國神山與三星試單的模式如出一轍，雙方產品相互 PK 效能，決定誰能贏者全拿；一旦英特爾發現晶片製造外包的成本及效能超出自製(In-house) 一截，未來的故事就精彩了。我們對台廠的技術能力具有高度信心，且英特爾日後將要求代工業者需確保可提供一定程度的產能承諾，所以我們不排除神山將大幅上調今年資本支出目標，替台股注入另一劑強心針。

內地生產線鼓勵員工就地過年：

因應新冠疫情復燃，中國國務院發出通知鼓勵勞工春節不返鄉，留在工作地休假。我們發現許多內地生產線高度吃緊的台廠順應此一政令，在廠區掛上大紅布條，提倡在廠過年，選擇留廠的勞工可以多支薪、發紅包、領補貼，一方面減少員工在途風險，確保疫情不因春運擴散，一方面爭取時間加班趕工，因應不斷被延宕的客戶需求。其實以目前的供需缺口，就算中國供應鏈產能在春節期間持續運作，依然會緩不濟急，因為需求面實在太強勁了。

自駕車世紀大戰，蘋果 vs. 特斯拉：

蘋果近期公開的自駕車相關專利，宣告除了硬體製造及外觀設計之外，更已加速積極展現其軟體強項，正面迎擊不斷質疑其造車能力的各種聲浪。我們認為蘋果在自駕車領域轉趨高調，將加速特斯拉今年下半年至明 (2022) 年晶片投片台廠的動作，再考量台灣供應鏈之於蘋果的戰略地位，相關台廠想不受惠都很難。

勿過度憂慮手機晶片的超額下單：

華為手機市佔率正被其他業者分食中，超額下單的疑慮揮之不去，但目前不是擔心的時候，別輕易錯過行情。

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