日本去年工具機訂單減少3成 金融風暴以來再度跌破1兆日圓

日本 2020 年工具機訂單金額年減 26.8%，僅達到 9007.53 億日圓，連續兩年衰退。這也是自從金融風暴影響殘留的 2010 年以來，工具機訂單金額首度跌破 1 兆日圓關卡。

日本工具機工業會 (JMTBA) 於 13 日 (週三) 公布 2020 年的工具機訂單金額，全年較 2019 年減少 26.8% 至 9007.53 億日圓。由於新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行，日本國內外的眾多生產活動被迫中斷，企業在設備投資方面也都持續壓低。

在整體訂單金額當中，反映內需的日本國內市場訂單額年減 34.4% 至 3233.76 億日圓。外需市場也衰滑，訂單額報年減 21.6% 至 5773.77 億日圓。兩者都是連續第二年負成長。

日本工具機工業會原本預測 2020 年的全年訂單表現將達到 1.2 兆日圓，不過在 9 月底下修至 8500 億日圓，最後達到修正後的目標。

針對 2021 年，工會預測工具機訂單金額將達到 1.2 兆日圓，相當於 2019 年實際表現。

2020 年 12 月的工具機訂單金額年增 8.7% 至 979.75 億日圓，連續兩個月正成長。內需部分，訂單額年減 17.5% 至 307.63 億日圓，連續 25 個月負成長；外需年增 27.3% 至 672.12 億日圓，連續兩個月正成長。