Omdia：三星已調漲CMOS報價40%

英國諮詢公司 Omdia 發表報告指出，目前中低階智慧手機的 500 萬和 800 萬像素的 CIS 正在面臨嚴重的缺貨現象。而韓國 CMOS 大廠三星自去年 12 月開始，已經將其 CIS 報價調漲 40%，而其他 CIS 供應商的報價也跟進調漲約 20%。

由於 8 吋廠具備成熟工藝，因此負責如 CMOS、射頻、嵌入式記憶體、CIS、MEMS 感測器等產品的生產。在進入 5G 世代後各種半導體零組件需求倍增，導致全球 8 吋晶圓代工產能極缺。

目前全球大部分 8 吋晶圓廠設備已折舊完畢，固定成本較低。所以，利用 8 英吋晶圓生產在成本上極具競爭力，這也是全球 8 吋廠訂單擠爆的因素之一，相對而言 12 吋晶圓產能沒有想像中那麼緊俏。

(圖片: AFP)

近期三星公佈業績報告，2020 年全年營業利潤為 35.95 兆韓元，年增 29.46%。營收為 236.26 兆韓元，年增 2.54%。

外界分析指出，去年受疫情影響，遠距和宅經濟成為今年全球的主流趨勢，這推動三星全年業績出現成長。

另一方面業內也預測，隨著 DRAM 晶片價格重新回到上升週期，三星今年有機會達成 50 兆韓元以上的營業利潤，接近 2017～2018 年半導體市場榮景時期的水準。

