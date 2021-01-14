【群益期貨老爹觀點】2021年1月14日老爹每日重點新聞

1. 美聯準會副主席克拉里達：在通脹最終達到 2% 之前不會升息。

2. 美國眾議院以 221：203 票通過川普彈劾案規則，美國國會眾議院開始對彈劾川普展開投票。

3. 美國政府 12 月聯邦預算赤字達到 1440 億美元，創下該月份紀錄，主要受到疫情援助支出和失業補貼支出大幅增加的影響，2019 年 12 月時的赤字規模僅為 130 億美元。

4. 美聯儲理事布雷納德：由於「基期」因素，通脹有可能短暫突破 2%。

5. 知情人士透露，美國參議院民主黨領袖舒默正在推動拜登為新冠疫情提供超過 1.3 萬億美元的援助。

6. 歐佩克秘書長巴爾金都：OPEC 組織的石油庫存比 5 年均值水平高出 1.6 億桶。石油市場上最糟糕的情況已經過去，歐佩克預計油市 2021 年將出現強勁反彈。

7. 美國紐約市市長白思豪：將撤銷與特朗普集團簽訂的價值 1700 萬美元的年度合同。

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