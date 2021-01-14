〈期交所展望〉防堵胖手指害市場閃崩 動態價格穩定措施今年目標99.85%

期交所今 (14) 日舉行歲末記者會，董事長吳自心表示，為防範錯誤下單及胖手指導致價格瞬間大幅異常等事件，期交所自 2018 年起分階段建置動態價格穩定措施，今年上半年將把所有股票期貨納入，下半年將擴大至商品類期貨，屆時適用動態價格穩定措施商品交易量占全市場交易量將推升至 99.85%。

吳自心表示，期交所自 2018 年起分階段建置動態價格穩定措施，減緩價格異常波動，2018 年第一年適用至國內股價指數期貨、2019 年適用臺指選擇權及國外股價指數期貨，去 (2020) 年 6 月則擴大適用動態價格穩定措施至所有匯率期貨及 ETF 期貨商品。

吳自心進一步指出，配合金管會去年推出「資本市場藍圖」綱領，期交所也循序強化交易制度、結算制度，今年持續擴大適用動態價格穩定措施，上半年將納入所有股票期貨，下半年將擴大至商品類期貨，包括台幣黃金期貨、黃金期貨、布蘭特原油期貨等都將納入，屆時適用動態價格穩定措施商品交易量占全市場交易量將推升至 99.85%。

吳自心表示，為提升我國店頭衍生性商品交易安全並與國際監理制度接軌，期交所依主管機關指示建置店頭衍生性商品集中結算機制。去年獲金管會認可為合格 QCCP 後，今年將進一步爭取歐盟歐洲證券暨市場管理局 (ESMA) 的 QCCP 認可。於實施期程方面，期交所規劃分階段提供新臺幣利率交換契約 (IRS) 及無本金交割遠期外匯契約 (NDF) 集中結算服務，預計 2022 年 6 月第一階段先行提供結算會員新臺幣 IRS 自營交易的自願性集中結算服務。

吳自心還提到，期交所將持續強化期貨集中交易市場風險控管機制，主要是依「資本市場藍圖」規劃，因此期交所正研議調整結算會員繳存交割結算基金、市場發生違約時分擔金額的計算方式，由現行按結算規模基礎，調整為按風險基礎，與國際財務安全防衛機制接軌；另外，也研議修正期貨商調整後淨資本額 (ANC) 比例的計算。