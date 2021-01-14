百度、拼多多有望回歸！恒生科技指數值得你超前佈署

全球矚目的「恒生科技指數」已於 7 月 27 日重磅推出，展望 2021 年的後市，分析師們更是大利看好恒生科技指數具有「5G 物聯網紅利」、「政府政策支持」、「中概股回流潮」的絕佳優勢，未來恒生科技指數成份股，預期將有美股的拼多多 (PDD-US)、百度 (BIDU-US)、Bilibili (BILI-US) 等高市值個股，可望回歸納入。

恒生科技指數追蹤了 30 家在香港上市的最大科技企業，旨在反映最具代表性的科技企業，恒生科技指數定位為恆生指數後另一旗艦指數，成份股主要是科技主題高度公司，其中，阿里巴巴、騰訊、美團等科技巨頭就在行列內。

恒生科技指數主要追蹤包括網路科技、電子商務、金融科技、雲端計算等在港股上市的最大 30 檔個股，這 30 檔個股涵蓋了未來具有高成長性的優秀賽道，這提醒了市場港股不只有地產、金融等類股，具有科技實力的「新港股」正在快速崛起。

鉅亨證券港股策略長馮冠華表示，長期投資來看，恒生科技指數具有高科技題材、高研發投入等特點，2021 年更是看好的三大板塊，包括電動車、雲計算及 5G 手機設備，而這三大板塊，電動車、雲計算更是十四五規劃內的重要題材，而 5G 手機設備更是可以跟上 4G 手機退場潮、5G 手機備貨潮的換機週期。

馮冠華策略長認為，恒生科技指數的成分股當中，有雲業務的包括騰訊、阿里、美團、金山軟件及金蝶等，其中騰訊每股盈餘 (EPS) 增幅每年約 20-30% 成長，不僅屬於獲利高增長個股，且財報體質穩健，並且還坐擁了雲計算的長線科技趨勢。

另外，馮冠華策略長亦看好恒生科技指數成分股當中的舜宇、瑞聲、丘鈦等，除了看好 5G 手機備貨潮以外，再加上今年電動車市場的展望積極，可望帶動電動車用鏡頭、自駕感應器等需求大幅升溫，故樂觀看待舜宇、瑞聲、丘鈦財報獲利表現。

目前恒生科技指數成分股權值最大即為舜宇光學，而舜宇在受疫情困擾的 2020 年中，手機鏡頭出貨量仍是年增 13.9% 至 15.3 億件，車用鏡頭年增 12.1% 至 5617 萬件，業績並未受到疫情影響，市場更是看好舜宇光學能在未來 3 年內受惠蘋果訂單、電動車市場需求帶動，看好 2022 年擴產 iPhone 鏡頭產能至少 50% 以上。

鉅亨證券副總裁袁志峰亦表示，目前市場對於恒生科技指數的投資興趣極濃，且政府政策也是大力支持科技發展，恒生科技指數內的電動車、雲計算、5G 等類股，皆是重點政策賽道。

袁志峰副總裁認為，恒生科技指數成份股中，雖然阿里巴巴目前有中國政府的金融監管壓力，但是長線來看，阿里有著重要的大數據、AI、雲端計算等題材，故阿里巴巴的後市仍是積極正面。

而另一重要成份股小米，袁志峰副總裁則看好可望吃下華為退下高階手機市場之市佔率，預期搭載高通 Snapdragon 888 5G 晶片的新機小米 11 銷售火爆，且小米亦具備「手機＋AIoT」戰略，看好將享有下一輪科技 AI 物聯網的 5G 紅利。

展望恒生科技指數後市，袁志峰副總裁認為，2021 年中概股回流潮可望持續，例如正涉足自駕電動車市場的百度 (BIDU-US)、美股市值已逾 2000 億美元的拼多多 (PDD-US)，而這二檔重磅個股若回流香港，這將可望擴大 ETF 市場對於恒生科技指數的買盤力道。

