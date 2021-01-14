台股多空交戰驚險守住15700點 三大法人反手賣超95.94億元

台積電法說行情失靈，權值股普遍走弱，台股今 (14) 日回檔修正，一度挫近 150 點，回測 5 日線，不過，鴻海、和碩電動車題材發酵，扮演撐盤雙主帥，帶動加權指數跌幅收斂，終場下跌 62 點，收 15707 點，在多空兩股勢力交戰下，成交值推升至 3885 億元，三大法人合計賣超 95.94 億元。

觀察籌碼面，外資昨天大買 155 億元後，今天又反手賣超 89.3 億元；投信同步賣超 22.62 億元；自營商則維持買超，共敲進 15.97 億元。三大法人合計賣超 95.94 億元。

台積電法說會於盤後登場，但市場態度觀望，周三 ADR 大跌 3%，今日現貨也賣壓沉重，摜破 600 元大關，終場下跌逾 2%，收 592 元。聯發科、台達電、大立光及矽力 - KY 等權值股普遍走跌。至於昨天獲外資大買 7.8 萬張的友達，尾盤遭調節，股價挫逾 1%，群創也同步翻黑。

鴻海持續擴大電動車布局，旗下富士康宣布攜手浙江吉利控股合組公司，激勵股價一度亮燈漲停，終場收 116 元，成交量也爆出 31.4 萬張巨量；市場傳出，和碩已打入特斯拉充電樁供應鏈，在利多消息激勵下，股價噴漲停鎖在 77.9 元，創近 3 年新高。

鴻家軍整體買氣熱絡，其中，鴻準扮先鋒，全力研發鋁合金車殼與模具，盼協助集團搶下 Apple Car 肥單，鴻準今日強漲逾半根停板，累計本周已勁揚約 35%；此外，樺漢、廣宇、乙盛 - KY、正達均亮燈漲停，陽程、瑞祺電通、天鈺、台通等漲勢也相當強勁。

儘管聯發科拉回，IC 設計股仍獲得買盤力挺，其中，影像感測器 (CIS) 供不應求，尤其中低階智慧機應用更加吃緊，市場傳出三星調漲產品售價 4 成，激勵相關供應鏈走揚，晶相光、原相盤中股價急拉，均漲逾 4%。同欣電晶圓重組 (RW) 出貨持續滿載，受惠豪威推車用 ASIC 新品，營運可望進補，激勵股價亮燈漲停，收 224 元。

航運股再度揚帆，其中，貨櫃航商陽明一度攻上漲停，長榮、萬海尾盤賣壓出籠漲勢收斂；散裝航運股四維航受資金青睞，股價直奔漲停，台航、裕民、益航也表現不俗。