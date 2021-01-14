〈焦點股〉電動車題材別苗頭 鴻海攀3年多新高、和碩漲停

台股今 (14) 日回檔修正，不過，鴻海 (2317-TW) 旗下富士康昨日宣布攜手浙江吉利控股，盼搶食蘋果 Apple Car 訂單，股價爆量大漲逼近漲停，和碩不讓鴻海專美於前，市場傳，已打入特斯拉充電樁供應鏈，利多消息激勵股價漲停，盤中吸引逾 2.4 萬張委買高掛。

鴻海 (2317-TW) 轉型發展電動車，繼與裕隆 (2201-TW)、飛雅特克萊斯勒 (FCA)、中國拜騰合作後，昨日又傳出富士康將攜手浙江吉利控股共同簽署戰略合作協議，並成立合資公司，雙方各持股 50%，富士康將取得多數席次，合資公司董事長及執行長也會由富士康指派。

鴻海布局電動車企圖心強烈，但聚焦零組件供應、MIH 平台發展，以及供應鏈管理，鴻海近 2 日獲得外資買超近 3 萬張，開紅盤以來累計大買 18.9 萬張，因而推升股價走揚，鴻海今日再吸引買盤進駐，盤中爆量大漲逾 9%，最高來到 116.5 元，累計今年以來股價已大漲逾 2 成。

和碩 (4938-TW) 也傳出與特斯拉合作關係再擴大，有媒體報導指出，和碩不僅是特斯拉儀表中控台組裝廠，近期更打入充電樁供應鏈，將在第三季放量出貨，與台達電分食充電樁訂單，儘管和碩不對單一客戶做評論，但今日仍吸引資金搶進，股價亮燈漲停來到 77.9 元，創近 3 年新高，盤中成交量已超過 8.6 萬張，但漲停及市價委買單仍有超過 2.4 萬張。

鴻家軍今日同步買氣熱絡，其中，鴻準扮演先鋒全力研發鋁合金車殼與模具，盼協助集團未來搶下 Apple Car 肥單，鴻準本周股價強勢，今日開低走高，盤中漲逾 4%，最高來到 76.6 元，僅 4 個交易日股價已暴漲約 35%。

廣宇近年積極布局電動車與醫療等產品，盼藉此提升獲利，今日再度亮燈漲停，來到 36.4 元；樺漢去年第四季、全年合併營收雙雙改寫歷史新高，今日盤中也直奔漲停價 273.5 元；此外，正達、天鈺、乙盛 - KY、瑞祺電通、訊芯 - KY、榮創及中揚光等泛鴻海集團股，漲勢均相當強勁。