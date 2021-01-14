〈台積電法說〉Q1不淡 營收季增上看2.5% 續寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開法說，受惠高效運算需求強勁、車用需求回溫下，及智慧型手機季節性影響略為和緩等因素，產能利用率維持高檔，營運淡季不淡，估第一季營收 127-130 億美元，季增 0.16-2.5%，將續創新高，毛利率估 50.5-52.5%，營益率估 39.5-41.5%，較上季下滑，但仍處高檔。

台積電去年第四季營收達 126.8 億美元，季增 4.4%，年增 22%，毛利率 54%，營益率 43.5%，均優於財測預期，並創新高；稅後純益 1427.7 億元，季增 4%，年增 23%，每股純益 5.51 元。

據台積電公布的第一季財測數字，營收估達 127-130 億美元，季增 0.16-2.5%，中位數約 1.3%；以 1 美元兌換新台幣 27.9 元計算，第一季新台幣營收估 3543-3627 億元，毛利率估 50.5-52.5%，營益率估 39.5-41.5%，站穩高檔。

台積電財務長黃仁昭指出，今年第一季毛利率將較去年第四季下滑，產能利用率下降與新台幣強勢都是因素之一，不過產能利用率仍將處於高檔水準。

台積電總裁魏哲家表示，第一季在高效能運算需求強勁、車用需求回溫下，及智慧型手機季節性影響略為和緩等因素，帶動產能利用率維持高檔；雖然客戶庫存維持高於季節性水位，但也觀察到由於大環境充滿不確定性，供應鏈為確保供應順暢，預估客戶目前的庫存水準，將會持續維持一段時間。

魏哲家並說，車用半導體需求去年第四季起開始復甦，且近期車用晶片缺貨情況嚴重，將持續與客戶密切合作，以期紓解車用晶片缺貨情況。