〈台積電法說〉今年資本支出估達250-280億美元 年增幅上看6成

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開法說，公布今年資本支出將達 250-280 億美元，遠高於外資原先預期的 220 億美元，相當於年增 45-62%，其中 80% 將用於先進製程。

台積電今日公布今年資本支出金額達 250-280 億美元，遠高於外界原先預期的 220 億美元。

台積電去年資本支出共 172 億美元，外資看好，台積電今、明年資本支出均將維持高檔，今年資本支出最高金額上看 220 億美元，明年可望上看 250 億美元，不過，今年就已超過此水準。

台積電財務長黃仁昭表示，為因應先進製程與特殊製程技術發展，並因應客戶需求成長，上調今年資本支出，當中也包括美國亞利桑納州新廠資本支出；其中 80% 將用於 3 奈米、5 奈米及 7 奈米等先進製程，10% 用於先進封裝技術量產需求，10% 用於特殊製程。

台積電董事長劉德音指出，過去幾年業績由手機驅動，去年起高效能運算需求也加入，加上智慧型手機季節性因素影響較和緩，且客戶及應用多元，5 奈米需求強勁，優於 3 個月前的預期，因此大幅上調今年資本支出。

