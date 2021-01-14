英國移民新制月底上路 美銀：或使今年香港資本外流總額達360億美元

港版國安法去年出台後引發香港人民強烈不滿，民調顯示移民意願大幅提高。美國銀行 (BofA) 發布最新報告指出，即將在 1 月底上路的英國移民新制恐再掀起一波移民潮，使今年香港資本外流總額達到 2800 億港元 (約 360 億美元)。

英國內政部去年研究顯示，隨著移民新制生效，預計 2021 年將有超過 15 萬人自香港前往英國。美國銀行假設，若移民港人以香港九龍平均房價 753 萬港元 (約 97 萬美元) 售出一套公寓，並取消養老金儲蓄，2021 年自香港流出的資本總額可能達到 2802 億港元。

美銀表示，過去 5 年來，香港資本流出總額可能達到 5880 億港元 (約 758 億美元)。

中國人大常委會去年 6 月強行通過「港版國安法」，引發全球譁然，並促使英國修改移民法規，自今年 1 月 31 日起開放擁有英國國民海外護照 (BNO) 身份的香港人申請居留簽證，為將近 300 萬港人提供庇護。

持有 BNO 港人將有資格在英國居留 5 年，期滿 5 年後可申請定居身份，再定居 1 年後即可申請成為英國公民。

英國內政部另一研究顯示，自去年 1 月起的未來 5 年內，港人移民數可能高達 32 萬人，但不會持續走高，未來 4 年內將呈現下滑。

外匯方面，美國銀行預計，因全球低利率政策使流動性維持強勁，移民所導致的資本外流不會對港元帶來太大壓力，甚至可能幫助美元兌港元匯率脫離 7.75 低位。