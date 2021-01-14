英國單日死亡病例數達1,564人 創歷史新高

新冠肺炎疫情持續延燒，英國地區疫情仍然嚴重。根據政府和統計機構的數據顯示，英國在週三 (13 日) 的單日新增死亡病例數達到 1564 人，創下歷史新高。

數據顯示，英國單日死亡病例數達 1564 人，創下新高，也使得該國總死亡人數達到 84767 人。當地衛生官員表示，此數據顯示出第二波的疫情的死亡人數遠超過第一波疫情。單日死亡病例數政呈現上升的趨勢。

英國單日死亡病例數走勢 (圖片：theguardian)

英國在先前發現新變種病毒，使得倫敦等地區陷入更嚴格的防疫封鎖措施當中。變種病毒株「B.1.1.7」使得病毒傳染力增加 70%，並對兒童更具傳染力，導致該國實行了更嚴格的防疫限制。有專家警告說，危機最艱難的時期還沒有到來。

英國首相強生 (Boris Johnson) 警告表示，重症監護病房 (ICU) 可能已不堪重負，因為該國自疫情爆發以來，單日死亡病例數再度達到新高。他指出，醫院 ICU 超載的風險非常大，並敦促人們遵循防疫封鎖限制以遏制疫情的傳播。

英國公共衛生部高級醫學顧問 Susan Hopkins 表示：「我們在英國持續看到感染率的上升，尤其令人擔憂，因為我們的醫院處於滿溢的狀態。」

英國首席科學顧問 Patrick Vallance 也表示：「我們恐怕正處於一個嚴峻的時期，處於一個死亡人數很高的時期，可能將會持續數週。」

由於最近幾週感染和住院率急劇上升，英格蘭目前處於第三次全國封鎖的第二週。大多數學校、餐館和非必要商店都被迫關閉，人們被要求待在家中。