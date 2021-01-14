捷智商訊將登興櫃 今年營收、獲利可望雙位數成長

捷智商訊 (6816-TE) 下周將登錄興櫃，去年起營運已由金融業跨足純網銀領域，在新專案入帳貢獻下，法人估今年營收、獲利可望雙位數成長，有機會挑戰新高。

捷智商訊成立於 2000 年 5 月，普鴻資訊 (6590-TW) 2017 年入股，目前持股 62.91% 為最大股東，普鴻與捷智均聚焦金融市場應用，但普鴻主要業務為支付清算及資安系統研發。

相較普鴻，捷智專注金融監理科技，應用 AI 及大數據應用提供市場法規報表自動化、智慧洗錢防治、及智慧法遵管理解決方案，主要客戶包括銀行、壽險、證券等金融業。

捷智董事長林群國表示，普鴻投資捷智後，進行產品策略調整，2018 年起開始將部分專案轉為授權收入，走向訂閱經濟，目前授權收入比重已提高至約 20%。

捷智去年將觸角拓展至純網銀領域，取得樂天、連線、將來 3 家純網銀法規報表專案。林群國指出，去年已認列 3 家純網銀客戶約 7 至 8 成營收，第四季也簽下 3 個法規報表新專案，今年將挹注營收。

林群國強調，金融業與供應商的合作相當保守，也尋求穩健發展的供應商，除非廠商出大事，否則傳統銀行不太會更換系統與供應商，成為捷智營運重要利基。

捷智 2019 年營收較 2018 年成長 16.%，去年上半年營收 5117 萬元，年減 18.55%，但稅後純益達 1190.8 萬元，年增 60%，每股純益 1.7 元。