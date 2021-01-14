香港跨境經營有成 亞洲永豐金證券獲利創高

永豐金證券今 (14) 日宣布，香港跨境營運繳出亮麗成績，在歷經反送中、港版國安法和新冠肺炎疫情等重大衝擊下，去年永豐金證券 (亞洲) 仍逆勢成長，獲利、財管績效和 ROE(股東權益報酬率)6.2%，均寫下歷史新高紀錄。

永豐金證券總經理江偉源表示，香港是拓展跨境的重要基地，平台運作可發揮資源整合綜效，尤其香港金融商品發展多元、金融制度彈性，有利拓展台灣、香港和其他亞洲地區客源。

永豐金證券 (亞洲) 在香港的業務包括經紀、財富管理，各國證券、期貨、OTC 市場、各類型基金、衍生性金融商品、債券經紀、自營及發行；面對香港環境變化，永豐金證券 (亞洲) 董事總經理蕭景良進一步說明，去年能逆勢創新高，主要在客戶關係、產品利基、風險管理等三個面向超前布署有成。

蕭景良指出，反送中和港版國安法的影響增加客戶流失壓力，證券市場波動度也加大，不過，風險管理與研究團隊審慎評估中資股票風險，並針對可能受影響的融資標的依風險程度定期檢視管控，降低集中度高、流動性低的股票占比，增強融資股票流動性，帶動獲利不僅逆勢成長，並創成立以來新高。

永豐金證券認為，香港是充滿挑戰與機會的競爭市場，去年在逆境中持續成長且財管績效創下新高，今年將持續擴大業務團隊、增加多元產品，並開發高資產客戶以強化財富管理業務發展。