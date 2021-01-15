〈能源盤後〉疫苗持續推出 拜登刺激政策將出台 WTI原油登11個月最高價

週四 (14 日) 交易，原油期貨價格收高，WTI 原油價格登上去年 2 月以來最高點，係因新冠疫苗持續推出帶來提振，且市場預期拜登的刺激措施將改善原油需求。

風險資產 (包含原油價格) 均受益於刺激措施的市場預期，Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，拜登總統預計週四稍晚宣布刺激措施，而這將是他未來將會發布的財政支撐之開端。」

「中長期基本面仍然看好石油，但如果全球防疫封鎖措施持續增加，那將打亂原油價格漲勢。」他說。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 66 美分或近 1.3%，收每桶 53.57 美元，為去年 2 月 20 日以來最高收盤價。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 36 美分或近 0.6%，收每桶 56.42 美元。

WTI 原油價格守在 50 美元以上已超過 1 週，在新冠確診人數激增的背景下，石油交易商也關注中國石油進口速度、全球需求預期，以及美國原油庫存下降情形。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 週四日報指出，「由於亞洲大陸面臨酷寒的冬季，整個亞洲蔓延著對能源短缺的擔憂。」

「儘管確診人數增加且中國石油進口量釋出多空交錯的訊號，但中國石油需求仍預期上升，且可望進一步走高。」他說。

中國原油進口量 12 月下降至 909.6 萬桶 / 日，觸及 27 個月低點，但 2020 全年進口量增加 7% 至 1086 萬桶 / 日。

「由於今年亞洲冬季酷寒，中國煉油廠正忙著提煉取暖燃料，燃料需求正推升價格，再加上傳出短缺的消息。」Flynn 說。

然而，德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 報告仍告誡，每個月進口量下降可能是「警鐘」。

「這是很有可能的，就像基本金屬一樣，中國交易者和煉油廠進口了超過他們需求的量，部分是因為策略儲藏理由，而部分是為了投機理由，因此今年進口可能放緩。」他說。

OPEC 週四發布月報，今年全球石油需求成長預期維持 12 月時做的預期。OPEC 預期原油需求僅會自 2020 年因疫情下降 980 萬桶的情形部分改善。

OPEC 預期，今年需求成長上升至 9590 萬桶 / 日，相比提高了 590 萬桶 / 日。

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格上升 0.3%，收每加侖 1.5539 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.3%，收每加侖 1.6194 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 6 美分或 2.2%，收每百萬 Btu 2.666 美元。

EIA 週四公布，上週 (1/8 止) 天然氣國內供應量下降 1340 億立方英呎。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師先前平均預期上週天然氣庫存下降 2230 億立方英呎。EIA 的數據提振天然氣早盤價格，但最終仍逆轉收低。